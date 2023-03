"Kino & Psyche" – Die Filmreihe in der Kinowelt Dießen geht weiter

Im zweiten Teil der Filmreihe "Kino & Psyche" wird in der Dießener Kinowelt der Film "A e i o u – Das schnelle Alphabet der Liebe" gezeigt.

Die psychosomatische Klinik Kloster Dießen und die Kinowelt am Ammersee zeigen am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr den vierten Film der Filmreihe "Kino & Psyche - Paarweise" im Kino in Dießen.

Zwei Veranstalter und Veranstalterinnen, zwei mal zwei Filme, zwei aktuelle deutsche und zwei internationale Produktionen über Psychotherapie und Liebesbeziehungen, die zu charmanten Verstrickungen und Verrücktheiten führen - das ist der Inhalt der Filmreihe. "Vier faszinierende Protagonistinnen gespielt von großartigen Schauspielerinnen. Vier inspirierende Kinoabende mit kurzer Einführung und anschließendem Gespräch nach Möglichkeit und Bedarf", heißt es in der Pressemitteilung.

Am zweiten Termin der Filmreihe mit dem Thema "Amour fou" wird der Film "A e i o u - Das schnelle Alphabet der Liebe" mit Sophie Rois, Udo Kier und Milan Herms gezeigt: Vor einem Szenelokal in West-Berlin wird eine Schauspielerin überfallen. Ein junger Mann rempelt sie an, entreißt ihr die Handtasche und läuft davon. Die Dame fällt auf die Knie und schaut dem Dieb hinterher. Wenig später stehen sie einander wieder gegenüber. Anna und Adrian.

In "A e i o u" finden zwei ganz verschiedene Menschen zueinander

Dieses Mal ist sie seine Lehrerin und soll ihn im Sprechen unterrichten. Adrian ist ein Waisenkind und gilt als schwieriger Fall. Anna ist Schauspielerin, aber spielen tut sie schon lange nicht mehr. Beide stehen ein Stück neben dem Leben, einen Schritt außerhalb der Gesellschaft. Anna empfängt Adrian bei sich zu Hause. Ihre Wohnung gehört Michel, ihm gehört das ganze Haus. Er ist ihr größter Fan. Bald werden die Unterrichtsstunden zu Abendessen, Spaziergängen und gemeinsam gerauchten Zigaretten. Und irgendwann versuchen sie es mit dem Rest der Welt aufzunehmen. Angefeuert voneinander, aber ohne einen Pfennig, verlassen sie die Stadt. Sie wollen nach Frankreich, ans Meer ...

Tickets können entweder telefonisch unter der Nummer 08807/940991 reserviert werden oder online unter www.kino-diessen.de. (AZ)