Stephan Ronkov hört als Kirchenmusiker in Dießen auf

In der Pfarreiengemeinschaft Dießen bahnt sich eine personelle Veränderung an: Kirchenmusiker Stephan Ronkov wird die Pfarreiengemeinschaft zum Jahresende verlassen. Das Große Herbstkonzert am Kirchweihsonntag war das letzte Großereignis, an dem Ronkov maßgeblich mitwirkte. Das Konzert an Silvester und Neujahr wird endgültig der letzte Auftritt des 55-Jährigen im Marienmünster sein. „Das wird ein schöner Abschluss in Dießen und ich werde über die letzte Minute hinaus hier tätig sein“, blickt er auf seinen Auftritt am Neujahrsnachmittag. Anschließend beginnt er in seiner neuen Wirkungsstätte zu arbeiten.

