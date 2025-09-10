Kreatives Kinderdorf – Skulptur aus dem Nichts

Ein "lebendiges Dorf“ wollen Groß und Klein im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech. Kreative Projekte, gemeinsame Aktionen und neue Perspektiven auf bereits vorhandene Orte und Möglichkeiten – heißt das für Kinder wie Erwachsene. Mit einer Werkstattaktion, zu der alle betreuten Kinder, Jugendlichen und alle Mitarbeitenden eingeladen waren, wurde dieser Prozess angestoßen.

Beim ersten Werkstatttag mit den Kindern stand das kreative Ausprobieren im Mittelpunkt. Eine „Skulptur aus dem Nichts“ sollte entstehen – ausschließlich mit vorhandenen Materialien und Werkzeugen. Ohne aufwendige Planung oder zusätzliche Anschaffungen entstand so in entspannter Atmosphäre eine einzigartige Skulptur aus alten Möbelteilen, Holzstücken und Materialien, die die Werkstatt im Kinderdorf so bot.

Das Kunstwerk belebt alte Dinge neu. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken steht für die Beteiligten im Vordergrund, dass sich im gemeinsamen Schaffen die Funktionen sowie Bedeutungen der Dinge und Orte wandeln – dabei also Geschichte(n) belebt und zukunftsfähig gemacht wird (und werden).

„Es gibt hier schon lange kreative Angebote, bei denen Kinder therapeutisch-autobiografische Themen erarbeiten – etwa mit eigenen Büchern, aber auch das Dorf künstlerisch mitgestalten“, sagt Julia Sailer, Initiatorin des Projekts und koordinierende Fachkraft für Kinder- und Betreutenschutz im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech. „Wir knüpfen daran an, spinnen aber auch neue Netze.“ Wichtig ist ihr dabei die Beteiligung aller, die im Kinderdorf leben und arbeiten. Denn eine Gemeinschaft entfalte ihre Stärke durch gemeinsame Erlebnisse und das Miteinander gestalteter Aktionen.

Aus alt mach neu: Die Kinder und Jugendlichen aus dem SOS-Kinderdorf in Dießen fügten vorhandene Materialien und Gegenstände zusammen und schufen eine besondere Skulptur. Foto: Gertrud Halas

Als nächstes Projekt ist „Quatschen und Matschen“ in Planung. Die Kinder und Jugendlichen arbeiten mit Ton in der dorfeigenen Töpferwerkstatt. Sie können sich auch bald am Scrapbooking versuchen. Die pädagogischen Fachkräfte im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech werden dabei unterstützt von der MachWerk-Akademie für Werkstattpädagogik.

