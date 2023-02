Krieg in der Ukraine: Wolfgang Ramadan sagt's mit Bob Dylan

Vor einem Jahr begann der russische Angriff auf die Ukraine. Der Künstler Wolfgang Ramadan drückt sein Empfinden mit einem alten Liedtext von Bob Dylan aus.

Wolfgang Ferdinand ( Ramadan), eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten im bayerischen Oberland, hat angesichts des Krieges in der Ukraine den bekannten Bob-Dylan-Song „Masters of War“ ins Bayerische übersetzt und neu eingespielt. Der Poet, Schriftsteller, Musiker und Impresario interpretiert den Song auf seine ganz eigene Art, mit großer Ausdruckskraft und ehrlicher Überzeugung.

Mit Blick auf den Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar betont Wolfgang Ferdinand: „Nach über 60 Jahren hat Bob Dylans „Masters of War“ nichts an Aktualität verloren. Sein zeitloser Protestsong verleiht Sprachlosigkeit, Entsetzen, Ohnmacht, unserer Angst, Wut und Zorn, aber auch der tiefen Trauer kraftvollen Ausdruck. Zwischen den Zeilen sehe ich auch Antworten. Mir persönlich stellt sich die Frage: Warum müssen Zivilisten, Unschuldige und Soldaten, die selbst noch halbe Kinder sind, in einem Krieg sterben, für den sie nicht verantwortlich sind. Die Mächtigen sollen das bitte unter sich ausmachen und nicht die Welt in Unglück und Verderben stürzen. Wir sollten Konflikte im Gespräch klären, und wenn das nicht hilft, in einem Duell zwischen Männern. Wie einst David gegen Goliath. Aber unblutig, vielleicht in einem Fußballspiel, Radrennen oder Tanzwettbewerb.

Wolfgang Ramadan: „Kultur ist, wenn man sie trotzdem macht"

Die Dylan-Bilder hat Ramadan sehr gekonnt ins Bayerische übersetzt: „Komm her, du Kriegsherr, Kanonen baust du, Drohnen und mehr, Bombardieren tust du … Dein Reichtum reicht nie, zum Rückkauf der Seel ... und ich hoff, du stirbst. Hoffentlich glei, i kumm zu deim Sarg an am bleichen Tag …“

Wolfgang Ferdinand: „Die bayerische Version von Dylans berühmten Song ist meine künstlerische Reaktion auf die aktuelle Situation. Obwohl Poeten, Musiker und Sänger mit ihrem Schaffen nichts Konkretes an der aktuellen Situation ändern können, müssen wir Flagge zeigen und weitermachen mit einem Trotzdem-Ausrufezeichen. Kultur ist, wenn man sie trotzdem macht“, betont Ramadan.

Die Übersetzung des Bob-Dylan-Texts ins Bayerische hat ewig gedauert

„Bob Dylans Platte habe ich erstmals 1985 gehört. Da hat mich vor allem die Textstelle „Komm her, du Kriegsherr“ beschäftigt. Jahrelang habe ich mich mit „Masters of War“ auseinandergesetzt. Die Umsetzung, den englischen Text ins Bayerische zu übersetzen, hat ewig gedauert. Es musste inhaltlich mit dem Original übereinstimmen und zugleich von der Silbenlänge so passen, dass der Song auch gesungen werden kann. Das war die große Herausforderung. Und als ich endlich mit dem Ergebnis meiner Arbeit zufrieden war, herrschte plötzlich wieder Krieg in Europa“, erläutert Ramadan. Der Dylan-Song sei jetzt gut 60 Jahre alt und habe eigentlich nichts gebracht, wenn man bedenkt, wie viele Kriege nach 1945 weltweit geführt wurden. Ramadan sagt, er könne sehr gut verstehen, warum Bob Dylan 2016 seinen Literatur-Nobelpreis nicht persönlich entgegennahm.

Das Nobel-Komitee hatte den Literaturpreis damals erstmals einem Musiker zuerkannt. Der US-Folksänger Dylan war damit als erster Songschreiber für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition geehrt worden. „Masters of War“ schrieb Dylan in der frühen Phase seiner Karriere. Das Lied ist ein poetischer Hassgesang gegen Kriegstreiber und Waffenhändler. „Kerle, die unsere Welt als Spielzeug betrachten und nur produzieren, um zu zerstören“, heißt es im Original. Dylan findet immer wieder neue Bilder, mit denen er die Verwerflichkeit dieser „Masters of War“ beschreibt: „Sie erzeugen die schlimmste Angst, nämlich, die Angst davor, Kinder in diese Welt der 'Masters of War' zu setzen.“