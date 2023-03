"Kulturfilm" in Dießen: Die Kinowelt zeigt einen Film über Igor Levit

Mit der Reihe "Kultur-Filme" macht die Dießener Kinowelt Ammersee in Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Museumsverein Starnberg immer wieder von sich reden.

Zu einem besonderen Film über den Klassik-Künstler Igor Levit hatte die Dießener Kinowelt Ammersee geladen. Michael Fuchs-Gamböck hat sich den Beitrag für den Ammersee Kurier angeschaut.

Der Charakter von Igor Levit ist geprägt von souveräner Zurückhaltung. Von unaufdringlicher Präsenz. Von selbstbewusster Präsenz. Letztere darf er problemlos an den Tag legen, bei all den übermäßigen musikalischen Talenten des jüdischen Einwanderers russischer Abstimmung. Der nach Deutschland eingereiste Mittdreißiger ist ein kultureller Ausnahmekünstler in der eher kulturarmen Moderne.

Levit besitzt einen subtilen Humor, durchsetzt vom Jiddischen, feinnervig und voller spöttischer Selbstironie. Der schmale Mann mit dem ausdrucksstarken Gesichtsausdruck ist intensiv geprägt vom Naturell seiner Heimat.

Dokumentation zu Igor Levit wurde mit großer Empathie umgesetzt

Eine Dokumentation über einen Klassik-Künstler ist so mutig wie überraschend. Eigentlich sind die sachlichen Zeiten von heute nicht dafür geschaffen. Regisseurin Regina Schilling hat sich dennoch an das einfühlsame, zeitlose Projekt gewagt und es mit großer Empathie für das „Objekt ihrer Begierde“ umgesetzt.

Pianist und Vorstandsmitglied vom Kunst- und Museumsverein Starnberger See, Julian Riem, mit Kinowelt-Inhaberin Doris Apell-Kölmel. Foto: Lina Winkler

Einige besonders vertraute Freunde sind im Streifen optisch präsent. Eine äußerst enge ist die umstrittene serbische Konzept-Artistin Martina Abramovíc. Das Multi-Phänomen Levit, das nicht nur sein Instrument Piano perfekt beherrscht, sondern dazu leidlich die Gitarre, ist auch begnadeter Dirigent, der weltweit viel umjubelte Konzerte in großen Auftrittsorten gibt.

Lesen Sie dazu auch

Die bizarren Umstände der Corona-Krise machen der ohnehin schon grüblerischen Persönlichkeit schwer zu schaffen. „Ich werde von Tag zu Tag schlimmer depressiv“, gibt er offenherzig zu. „Auf Dauer komme ich mit der Einsamkeit miserabel zurecht.“

"Auf Dauer komme ich mit der Einsamkeit miserabel zurecht."

Levit muss sich etwas einfallen lassen, um mit der ungewöhnlichen Situation halbwegs klarzukommen. Weil ihm aufgrund mangelnder Konzerteinnahmen das Geld ausgeht, muss er eine zündende Idee ausbrüten. Der Piano-Berserker konzipiert Solo-Auftritte, nur er und sein Klavier im heimischen Wohnzimmer, um dort 52 Gastspiele zu streamen, in unterschiedlicher Länge und mit stetig wechselndem, unterschiedlichem Programm, zu einer festgelegten Zeit. Gelegentlich drei Gigs pro Tag. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf seiner Webseite steigt von 340 rasch auf über 30.000. Die musikalische Auswahl passt sich seiner jeweiligen Stimmungslage an.

Von nachdenklicher Verhaltenheit bis zu abgrundtiefer Traurigkeit ist die große Bandbreite präsent. Das Konzept sucht seinesgleichen. „In meinem Moll geprägten Dasein liegt eine große Portion Nachhaltigkeit und Empathie“, sinniert er. Und fügt fröhlich hinzu: „ Das Ganze nenne ich absolute Freiheit. Ich realisiere künstlerisch exakt das, wonach mir spontan der Sinn steht.“

Die Dramaturgie des Geschehens zeigt sich simpel, die Ästhetik sachlich. Sie prägt sich zügig in die Aufnahmefähigkeit des Zuschauenden ein. "Ich wundere mich, dass mir unscheinbarem Menschen zwei Stunden Zeit gewidmet sind. Ich besitze ja nicht den schrillen Ikonen-Status eines Nigel Kennedy oder David Garett, welche der Öffentlichkeit hauptsächlich durch ihre spezielle Präsenz ein Begriff sind", so Levit.

Klassik-Künstler Igor Levit beeindruckt durch seine Zurückhaltung

Levit besitzt einen originellen Charakter, der speziell durch seine Zurückhaltung beeindruckt. Kein Wunder, dass er intime Seelenverwandte um sich weiß, die ihn gerne mal innig umarmen. Ganz ohne schrilles Image!

„No Fear“, so der Titel der Produktion – also keinerlei Angst –, benötigt ein derart erfüllter Alltag jedenfalls nicht. Dafür ist in der Vita des seriösen Rastlosen kein Platz, kein Sinn, keine Zeit. Die Existenz des Durchschnittsmenschen ist massiv geprägt von der Obsession für seine Arbeit. „Ohne sie ist meine Präsenz nicht möglich“, gesteht Levit eindringlich.

Gezeichnet ist der Arbeitsprozess von höchster Konzentrationsfähigkeit. Die Endresultate strotzen vor Perfektion. Der Privatier legt schon mal 16-Stunden-Schichten ein. Pausen existieren keine. Sie stören den Ablauf.

Die Konkretisierung der Filmidee entstand in weniger als einem Tag. Und auch die Realisierung bedurfte nicht mal einen Monat. „Wenn ich in einer Sache stecke, werkle ich wie im Fieber“, sinniert Levit. „Dadurch steckt ein tieferer Sinn hinter dem Ganzen.“

Nächster Beitrag in der Reihe "Kultur-Film": "No Fear"

„No Fear“ ist ein Beitrag der regelmäßig stattfindenden Reihe „Kultur-Film“. Darin werden „ausschließlich und bewusst keine Spielfilme gezeigt“, erklärt Kinowelt-Betreiberin Doris Apell-Kölmel. Auch in der Tradition: „Grünes Kino“. Sie hat die cineastische Institution bereits am 31. Januar 1999 ins Leben gerufen. „Bei den Reihen werden zu den Themen geeignete Streifen vorgeführt.“ Und die für Finanzen Zuständige des Kunst- und Museumsvereins Starnberger See, mit Sitz in Feldafing, fügt hinzu: „Seit Initiierung am 31. Januar 2022 begeistert die Serie von ,Daniel Richter´ bis ,Vogelperspektive´ enthusiastisch.“

Als nächster Beitrag in der Kinowelt Ammersee in Dießen wird die viel umjubelte Produktion „Tar“ ausgestrahlt, die von der ersten Chef-Dirigentin auf diesem Planeten handelt. Premiere ist am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr.