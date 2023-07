Kunstexperte und Pfarrer in Dießen: Werner Schnell ist tot

Nach der Ära Winterholler war Werner Schnell vier Jahre Pfarrer im Marienmünster Dießen. Jetzt ist er im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der frühere Dießener Pfarrer Monsignore Werner Schnell ist, wie am Mittwoch bekannt wurde, am 13. Juli im Alter von 78 Jahren gestorben – einen Tag vor seinem Goldenen Priesterjubiläum. Schnell war von 1996 bis 2000 Pfarrer im Marienmünster. Er folgte damals auf Monsignore Heinrich Winterholler.

Schnell, 1944 in Amsterdam als Sohn einer katholischen Mutter und jüdischen Vaters geboren, war 1973 nach einem Studium der Theologie und der Kunstgeschichte zum Priester geweiht worden. Nach einigen Jahren in der Pfarrseelsorge arbeitete Schnell 16 Jahre im Ordinariat unter anderem als Kunstreferent und Leiter des Diözesanbauamts.

Werner Schnell verfasste einen Kirchenführer über das Marienmünster

1996 kehrte Werner Schnell in die Seelsorge zurück und wurde Pfarrer in Dießen. Über das dortige Marienmünster verfasste er einen wunderschönen geistlich-kunsthistorischen Kirchenführer. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte er vier Jahre später in die kleinere Pfarrei und spätere Pfarreiengemeinschaft Uffing. Ab 2004 arbeitete er in der Pfarreiengemeinschaft Immenstadt und bis 2016 in Oberstdorf mit, wo er 1973/74 Kaplan gewesen war. Die letzten Jahre lebte er in seinem Elternhaus in Reichenbach bei Oberstdorf, nicht ohne weiterhin priesterliche Dienste auszuführen, heißt es in einem Nachruf des Bistums.

Heinrich Sattler war während Schnells Wirken in Dießen Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Sattler erinnert sich an Schnell als einen menschlichen Seelsorger in Erinnerung, der viel für die Pfarrei getan und sich sehr aktiv ins Gemeindeleben eingebracht habe. Für Schlagzeilen sorgte damals aber auch, dass der Cäcilienverein nicht mehr im Marienmünster erwünscht war, weil es unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung zwischen Konzerttätigkeit und Dienst für die Liturgie gab. Die Kirchenmusik wurde 1999 mit dem jungen Franz Günthner neu aufgestellt.

In Dießen wird dem verstorbenen früheren Pfarrer in der Vorabendmesse im Marienmünster am Samstag, 12. August, gedacht.

