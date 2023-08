Kuriose Wendung im Fall eines Autodiebstahls bei einer 86-Jährigen

Einen dreisten Fall von Autodiebstahl meldete die Polizei Dießen am Mittwoch. Betroffen davon war eine 86-Jährige. Inzwischen stellt sich die Sache etwas anders dar.

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr ist einer 86-Jährigen vermeintlich ihr Auto gestohlen worden in der Rotter Straße in Dießen. Inzwischen stellt sich der Fall aber etwas anders da, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Dießen vom Freitag.

Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Rotter Straße und wurde plötzlich von einem anderen Auto überholt und zum Anhalten genötigt. Eine unbekannte Frau stieg laut Polizeibericht aus dem Auto aus und sagte zur Seniorin, sie könne froh sein, keinen Unfall verursacht zu haben, weil sie so schlecht fahre. Aus einem weiteren Pkw stieg nach Polizeiangaben ein unbekannter Mann aus und trat die Windschutzscheibe ein. Danach stieg er in sein Auto ein und fuhr weg.

Polizei Dießen vermutete zunächst einen Diebstahl

In diesem Moment hielt ein weiteres Auto an und bot ihr eine Reparatur in seiner Werkstatt an. Der Helfer brachte die Frau fuhr die Dame mit deren Fahrzeug nach Hause und dann damit weiter. Der Mann wollte das Auto am nächsten Tag repariert zurückbringen, was nicht passierte. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Daher ging die Polizei zunächst von einem Diebstahl aus.

"Der Pkw wurde der Eigentümerin am Mittwochabend zurückgebracht – mit reparierter Windschutzscheibe", informiert die Polizei Dießen. Diese teilt weiter mit, dass die Windschutzscheibe eingetreten worden war, da der Mann sich über das unsichere Fahrverhalten aufgeregt hatte. Dessen Freundin habe ihn dann beruhigt und der Geschädigten gesagt, sie würden sich um den Schaden kümmern.

Der zweite hinzugekommene Mann, dessen Identität mittlerweile geklärt ist, und der laut Polizei offensichtlich in Beziehung zu den beiden anderen Personen steht, hat das Auto repariert und zurückgebracht. Er betreibt demnach wirklich eine Werkstatt im Landkreis Dachau. Die genaueren Umstände müssten noch abgeklärt werden. (AZ)