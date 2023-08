Dießen

Landratsamt lässt Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße sperren

Ab sofort ist die Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße wegen starker Sicherheitsmängel komplett gesperrt. Das Landratsamt hat einen entsprechenden Bescheid verschickt.

Plus Die Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße darf auch von Stellplatz-Mietern und Eigentümern nicht mehr benutzt werden. Das Landratsamt Landsberg sieht Gefahr für Leib und Leben.

Nichts geht mehr: Ab sofort ist die Nutzung der Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße ganz verboten. Das Landratsamt Landsberg hat Anfang der Woche einen entsprechenden Bescheid verschickt. Bei den Nutzern der Stellplätze sind die ersten Briefe am Dienstag, 22. August eingegangen, nachdem die Gemeinde Dießen (als Miteigentümer der Tiefgarage) sowie der Hausverwaltung Moll am 10. August im Landratsamt davon informiert wurden. Doch wo sollen die Betroffenen jetzt ihre Autos parken? Zumindest für diese Frage zeichnet sich eine Lösung ab.

Die Tiefgarage gehört einer Eigentümergemeinschaft, an der auch die Kommune beteiligt ist. Daneben besitzt der Markt die besonders sanierungsbedürftige untere Tiefgaragenebene mit 53 Stellplätzen als Sondereigentum. Die Sanierung der vor 40 Jahren fertiggestellten Tiefgarage gestaltet sich als komplexes Vorhaben. Unter anderem stimmt die damalige Ausführung nicht mit der genehmigten Planung überein.

