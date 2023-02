Landtagspräsidentin Aigner eröffnet Töpfermarkt in Dießen

Eigentlich wollte Bürgermeisterin Sandra Perzul mitteilen, wer heuer zur Eröffnung des Töpfermarkts in Dießen kommt. Doch diese Nachricht hat schon jemand anderer verbreitet.

Wenn in Dießen Töpfermarkt ist, geht es zwar in erster Linie um Keramik, aber es geht auch um Menschen, zum Beispiel um diejenige bekannte Persönlichkeit, die mit einigen freundlichen Worten den Töpfermarkt eröffnet. In diesem Jahr wird es Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) sein. Das hat unlängst der Dießener CSU-Ortsvorsitzende Marian Cammerer angekündigt.

Cammerer hatte bereits im vergangenen Jahr mit dafür gesorgt, dass Ministerpräsident Markus Söder ein Grußwort beim Jubiläumsfest des Heimat- und Trachtenvereins sprechen und anschließend beim Umzug in einer Ehrenkutsche durch Dießen fahren konnte. Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl kommt nun zur Eröffnung des Töpfermarkts die Frau nach Dießen, die das zweitwichtigste Staatsamt in Bayern innehat: Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Das bestätigte offiziell jetzt auch Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger). Der Termin wurde laut Perzul bereits beim Parteitag der CSU Ende Oktober in Augsburg eingefädelt. Damals habe sich Cammerer vom Parteitag aus gemeldet und ihr mit Blick auf den Töpfermarkt 2023 mitgeteilt, dass gerade in Augsburg Parteitag alle Politgrößen der CSU versammelt seien. "Daraufhin habe ich gesagt, die Ilse Aigner wäre toll", berichtet Perzul weiter. Daraufhin habe er persönlich bei Ilse Aigner angefragt, erzählt Cammerer.

Im vergangenen Jahr wurde der Töpfermarkt ohne Polit-Prominenz eröffnet

Dass die Nachricht über das Kommen Aigners aber jetzt schon publik wurde, war eigentlich nicht im Sinne der Bürgermeisterin. Eigentlich hätte sie das bei der Pressekonferenz vor dem Töpfermarkt mitteilen wollen, schließlich sei es die Marktgemeinde, die den Töpfermarkt veranstalte, sagte sie gegenüber unserer Redaktion.

Seit einigen Jahren ist es üblich, dass zur Eröffnung eine bekannte Persönlichkeit eingeladen wird. Häufig sind dies Politikerinnen und Politiker (2018 war es beispielsweise Aigners Vorgänger als Landtagspräsidentin, die CSU-Politikerin Barbara Stamm, 2012 der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer) oder auch andere Prominente wie etwa 2015 die Schauspielerin Michaela May. Im vergangenen Jahr eröffnete eine frühere Mitschülerin von Bürgermeisterin Sandra Perzul den Markt: Auguste Prinzessin von Bayern verlieh dem Töpfermarkt königlich-bayerische Noblesse.

