Leben am Ammersee: „Da fragt man sich schon, wie es weitergeht“

Im August ist das Landsberger Tagblatt an drei Orten im Landkreis unterwegs, um mal mit den Menschen der Region über aktuelle Themen und Sorgen zu sprechen. In Landsberg waren wir bereits und auch in Dießen am Wochenmarkt kamen wir am Samstag ins Gespräch: Daniel Pohl ist an dem Tag mit seinem Hund Kahlo an der Markthalle. Nachbessern könne Dießen beim Thema Beleuchtung. Wenn er mit seinem Hund abends in Dießen unterwegs sei, würde ihm auffallen: „An manchen Stellen fehlt es an Licht.“ In der Färbergasse etwa würde es nach Sonnenuntergang schon mal gruselig werden und auch am See würde die ein oder andere Lampe an den Wegen schon helfen. Wenn er sich noch etwas wünschen dürfte, dann seien es mehr Mülleimer. Nicht am See, da seien es ja überdurchschnittlich viele, aber etwa in Richtung Wengen oder Bischofsried. „Wir sind ja sehr aufgeräumt“, sagt der 35-Jährige. Aber gelegentlich würden doch manche den Müll liegen lassen, weil sie keinen Mülleimer in der Nähe sehen.

