Leben ist Berührung – ein Abend mit Peter Erlenwein

Der Körpertherapeut Peter Erlenwein aus Dießen lädt zu einer Einführung in die holistische Körperpsychotherapie.

Dr. Peter Erlenwein lebt seit über 40 Jahren am Ammersee, davon die letzten 20 Jahre in Dießen. Er arbeitet als Körperpsychotherapeut und hat zwei Jahrzehnte als Radiojournalist Features zu spirituellen, therapeutischen wie interkulturellen Themen geschrieben. Dazu etliche Bücher. Der Fokus aufgrund vieler Reisen: Wie sich Innenwelt und Außenleben nicht nur in deutschen Landen, sondern auch in anderen Kulturen verbinden.

Mehrere Jahre arbeitete er in München bei Refugio, einem Zentrum für politisch verfolgte Menschen aus aller Welt, zur Heilung traumatischer Erfahrungen. Ein wesentliches Element seiner Arbeit bilden bewegungs- und tänzerische Mittel zur Erkundung tieferliegender psychischer Verhaltensstörungen beziehungsweise Neurosen im Zusammenhang mit einer empfindungsnahen Sprachführung. Seine Grundthese lautet: "Ganzheitliche (holistische) Körperpsychotherapie beruht auf der grundlegenden Erfahrung, dass ich nicht nur einen Körper habe, sondern dieser auch bin: Körperlichkeit ist daher unmittelbar Spiegel seelisch-geistiger Prozesse-Ort des Leids wie der Lösung."

Darüber spricht Peter Erlenwein unter dem Titel "Leben ist Berührung – Einführung in die holistische Körperpsychotherapie" am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr in der Dießener Buchhandlung Colibri, Bahnhofstraße 14. (AZ)