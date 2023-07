Licht und Schatten in der Tennis-Saison beim MTV Dießen

Den Tennisherren des MTV Dießen gelingt schon vor Saisonende eine Sensation. Die Damen 50 hingegen warten noch immer auf ein gemeinschaftliches Erfolgserlebnis.

„Hätte mir am Anfang der Saison jemand gesagt, wir würden Meister der Südliga, ich hätte ihn für verrückt erklärt“, so der freudestrahlende Mannschaftsführer der Herrenmannschaft Nick Geiger nach dem Heimspiel gegen TV Stockdorf.

Mannschaftskollege Tobias Fieser fügt hinzu: „Eine starke Mannschaftsleistung hat uns diesen Erfolg beschert“. Immerhin konnten alle Einzelspieler ihre Matches für sich entscheiden. Lediglich Florian Buchfelder und Fabian Westenrieder mussten nach Satzausgleich einen entscheidenden Match-Tiebreak spielen, zeigten hier aber ihre Klasse und gewannen schließlich deutlich. Somit stand es 6:0 vor den Doppelspielen. Hier gaben sich die Paarungen Tobias Fieser/Christian Schaitl, NicK Geiger/Luca Knippel und Fabian Westenrieder/Thomas Kratzer keine Blöße und sorgten für das bemerkenswerte Endergebnis 9:0 für Dießen. Auch wenn noch ein Heimspiel gegen Utting aussteht, die Meisterschaft ist den Jungs nicht mehr zu nehmen.

Die Meisterschaft in der Südliga ist den Tennisherren nicht mehr zu nehmen

Nicht zufrieden sind die Damen 50 mit dem Verlauf der diesjährigen Saison. Beim Heimspiel gegen Gräfelfing konnten nur Sabine Beausencourt im Einzel und das Doppel Emma Kick/Angelika Rauch einen Sieg ergattern. Die Mannschaft ist bisher sieglos und hofft auf den letzten Spieltag, an dem der TC Gernlinden zu Gast am Ammersee ist.

Ihren ersten Saisonsieg konnten die Damen 60 bei ihrem Heimspiel gegen den TC Puchheim feiern. Den Grundstock für den Erfolg legten Gertrud Unsinn, Brigitte Hartmann und Anni Eiler mit Siegen bei den Einzeln. Ein souveränes 6 : 0, 6 : 1 der beiden Doppelspielerinnen Unsinn/Hartmann sorgten für das positive Endergebnis. „Vielleicht geht am letzten Spieltag in Augsburg noch was“, zeigt sich Spielführerin Anni Eiler zuversichtlich.

Dritter Tabellenplatz für die MTV-Damen in der Südliga

Immer besser kommen die Damen Südliga in Schwung. Den dritten Sieg der Saison konnten sie gegen Pöcking-Possenhofen feiern und zum zweiten Mal hintereinander hieß es 6:0. Miriam und Carolin Fieser sowie Anna Geiger und Carina Hargasser gewannen ihre Einzel ohne Probleme. Auch in den Doppelspielen ließen Fieser/Fieser und Anna Geiger an der Seite von Lea Bretschneider nichts anbrennen. Der dritte Tabellenplatz ist der verdiente Lohn für eine gute Saisonleistung.

Lesen Sie dazu auch

Auch wenn das letzte Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TC Großhesselohe verloren wurde, können die Herren 40 mit dem Verlauf der Saison durchaus zufrieden sein. Der dritte Tabellenplatz ist das Ergebnis einer sehr soliden Mannschaftsleistung während der gesamten Punktrunde. Den starken Spielern von der Isar konnten die Dießener wenig entgegensetzen. Nur Mathias Schwarzbauer im Einzel und das Doppel Hans-Jörg Kamm/Hans-Joachim Haugg punkteten.

Die Knaben 15 des MTV Dießen müssen ihre erste Saisonniederlage einstecken

Eine etwas unglückliche 4:5-Niederlage beim TC Gauting mussten die Herren 50 einstecken. War das Ergebnis nach sechs Einzelspielen durch Siege von Wolfgang Köglmayr, Markus Huber und Armin Emsermann noch ausgeglichen, mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Die Paarung Köglmayr/Emsermann weckte mit ihrem Sieg noch Hoffnung auf ein gutes Ende, die beiden ausstehenden Doppel gingen dann allerdings knapp an den Gegner aus Gauting.

Ihre erste Saisonniederlage mussten die Knaben 15 hinnehmen. Und das ausgerechnet im entscheidenden Heimspiel gegen TC Utting, wo es um die Meisterschaft ging. Auch wenn alle Spiele hart umkämpft und die Ergebnisse denkbar knapp waren, konnten Leo von Schweinitz, Marc Deininger, Luke von Schweinitz und Ben Albrecht die Niederlage nicht verhindern. Utting ist somit Meister. Der zweite Tabellenplatz für die Dießener Jungs ist aber auch ein großer Erfolg und sollte Zuversicht für die Zukunft geben. (AZ)