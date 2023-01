Lichterglanz an der neuen Mühlbachbrücke in Dießen

Die Mühlbachbrücke ist wegen der noch laufenden Pflasterarbeiten vor dem Dießener Dampfersteg weiter gesperrt. Doch optisch macht sie nachts schon einiges her.

Auch oder gerade in der Dunkelheit macht die neue Brücke über den Mühlbach in den Dießener Seeanlagen einiges her. Erika Lutter hat die beleuchtete Brücke vor Kurzem fotografiert. Am 18. Januar wurde ein Funktionstest der Beleuchtung gemacht, heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Dießener Rathaus. Dafür wurde die Beleuchtung in Dauerbetrieb genommen. Abgesehen von diesem Funktionstest sei die Beleuchtung mit einer elektrischen Leistung von 220 Watt jedoch an die Straßenbeleuchtung gekoppelt.

Nachdem die Brücke aktuell nicht genutzt werden kann, werde die Beleuchtung in Kürze auch wieder abgeschaltet, sofern die Arbeiter vor Ort nicht künstliches Licht benötigen.

Wie es auf der Baustelle in den Seeanlagen weitergeht, hängt vom Wetter ab

Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen ruht die Baustelle in dieser Woche. Der weitere Fortgang ist auch wetterabhängig. Möglicherweise dauert die wetterbedingte Unterbrechung länger: Rathaus-Sprecherin Petra Freund verweist auf den Wetterbericht, der für nächste Woche Orkan und Schneefall erwarten lasse.

Der weitere Verlauf der Baustelle sei so geplant, dass die Brücke freigegeben wird, wenn das Pflaster zur Unterführung hin und im Norden zur Seestraße fertiggestellt ist, damit der Weg entsprechend verlagert werden kann. (ger)

