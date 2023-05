Dießen

18:00 Uhr

Lobeshymne auf Johannes Nagel im Dießener Taubenturm

Plus Der Keramik-Künstler Johannes Nagel stellt zum Töpfermarkt im Dießener Taubenturm aus. Die "Sehnsucht nach Ekstase" schlägt sich in der Laudatio von Wolfgang Lösche nieder.

Der Leiter des Dießener „Töpfermarktes“, Wolfgang Lösche, freut sich sehr über jenen Trend, der ihn gelehrt hat: „Eine neue Generation Keramik-Liebhaber wächst heran, die es beispielsweise wertschätzt, aus handgefertigten Gefäßen Tee zu trinken.“ Kurios an der neuen Leidenschaft ist, dass die Kunstwerke wesentlich kostspieliger sind als die „normalen“ Handwerks-Utensilien. Und wesentlich unpraktischer. „Hauptsache ästhetisch wertvoll!“, scheint die Devise zu lauten.

Der Keramik-Künstler Johannes Nagel aus Halle/Saale, eröffnete am ersten Abend des Dießener Töpfermarktes seine Ausstellung, die den Titel "Sehnsucht nach Ekstase" trägt. Laudator Wolfgang Lösche, den mit Nagel eine mehrjährige Freundschaft verbindet, und der Künstler an den Ammersee geholt hatte, sagte: "Johannes scheint nie zu schlafen, derart energetisch kommen seine Arbeiten beim Betrachter an."

