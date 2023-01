Löst Bürgermeisterin Wahlversprechen ein und schafft in Dießen neuen Wohnraum?

Plus Zum Jahreswechsel blickt Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) auf 2022 zurück und wagt einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Was war Ihre wichtigste Entscheidung im Jahr 2022?



Sandra Perzul: Das vergangene Jahr war geprägt von vielen wichtigen Entscheidungen, die alle in ihrem Bereich bedeutend waren. Im kulturellen Bereich war es sicherlich die notwendigerweise frühzeitig getroffene Entscheidung, den Töpfermarkt 2022 endlich wieder stattfinden zu lassen, auch auf die Gefahr hin, die Planungen im dritten Jahr umsonst gemacht zu haben, wenn uns die Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Aber glücklicherweise ist alles gut gegangen, und wir konnten einen wunderschönen Töpfermarkt zusammen mit meiner Schulfreundin Prinzessin Auguste von Bayern eröffnen, der auch für die Aussteller und die Besucher ein voller Erfolg war.