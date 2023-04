Dießen

Los(ge)lassen: Ein Film voll Drama und Spannung wird in Dießen gedreht

Plus Der neue Film von Brigitte Drodtloff entsteht in Friedrich Altewisches Apartment in Dießen. Hochaktuelle Themen, Drama und Spannung im Film sind garantiert.

"Sechs komplett unterschiedliche Frauen sind wegen Blitzeis in einem Apartment gefangen. Nichts fährt, nichts funktioniert mehr in der gesamten Stadt. Vorurteile und Vorwürfe flammen auf. Es kracht gewaltig, bevor die Frauen zusammenfinden – denn es geht um Leben und Tod."

So wird das neue emotional-epische Dramedy von Brigitte Drodtloff beschrieben. "Los(ge)lassen" feierte am kürzlich seine Premiere in der Astor Film Lounge im Arri in München. Internationale Erfolge kann der Film ebenso vorweisen, wie beispielsweise "Best International Feature" beim Toronto Independent Film Festival 2021. Teil des Casts ist Josefina Vilsmaier, die schon seit ihrer Kindheit immer wieder auf der Bühne steht. Sie spielte in Filmen wie "Mein Vater, seine Neue und ich" und "Männer lügen nicht" mit. Die Hauptrolle hat Silke Popp, die seit vielen Jahren regelmäßig für das Deutsche Fernsehen vor der Kamera steht. Seit 2010 spielt sie "Uschi Kirchleitner" in der Serie des Bayerischen Rundfunks "Dahoam is Dahoam".

