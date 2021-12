Luftgewehr: Die FSG Dießen vergibt den Matchball

Plus Ein Sieg am vorletzten Bundesliga-Wettkampftag ist für das Dießener Luftgewehrteam zu wenig. Aber es gibt noch Hoffnung.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sind die Luftgewehrschützen der FSG Dießen vom vorletzten Wochenende der 1. Bundesliga aus Kronau zurückgekehrt. Einmal gab es mit einem hauchdünnen 3:2 über Königsbach endlich den zweiten Sieg in der höchsten deutschen Klasse zu feiern. Zum anderen schaffte die Ammerseetruppe nach dem 1:4 gegen Coburg nicht den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Aber es gibt noch Hoffnung.