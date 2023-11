"Made in Dießen" – die Adventsausstellung ist eröffnet

Weihnachtliche Fotomotive, Zinnfiguren, Weihnachtsengel und vieles präsentieren Dießens Kunstschaffende im Pavillon am See bis 23. Dezember.

Gerade in turbulenten Zeiten war die Eröffnung der Adventsausstellung im ADK-Pavillon am See am Samstag ein willkommener Moment zum Innehalten. Draußen spielte eine kleine Delegation der Dießener Alphornbläser auf, in der Feuerschale züngelten wärmende Flammen, leise fiel der erste Schnee und drinnen beleuchtete freundliches Licht all die schönen Dinge, die die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) geschaffen hatten.

Schon im Eingangsbereich des Pavillons fallen zwei Gemälde von Martin Gensbaur auf, bei deren Anblick man sich in einen Flug über die Alpen hineinträumen kann. Diesmal ist es ein Gipfel in den Hohen Tauern, der dem Kunstmaler Modell stand, einmal in seiner sommerlich felsigen Variante und einmal im weißen Winterkleid. Nebenan ziehen die hellen, schlichten Tonfiguren von Christel Angele-Scheffold die Blicke auf sich. Die Künstlerin hat sie heuer mit zart goldenen Akzenten geschmückt.

Der Nikolaus kommt in Dießen ganz flott im Boot daher

Winterlich sind auch die Motive der Fotografin Marianne Vordermayr. An einem kalten, sonnigen Tag hat sie den mit Raureif überzogenen Schilf am See fotografiert. Dabei setzt sie mittels einer externen Fotolinse physikalische Akzente, sodass Ausschnitte ihres Motivs vergrößert, um 180 Grad gedreht, sowie unscharf oder scharf zu sehen sind. Die junge Fotografin wurde kürzlich als neues Mitglied in die ADK aufgenommen.

Im Zentrum des Pavillons strahlt der Weihnachtsbaum, der mit Schmuck aus den Dießener Werkstätten verziert ist. Neue Weihnachtsmotive gibt es aus den Zinngießereien Schweizer. So kommt unter anderem der Nikolaus heuer ganz flott im Boot daher, und am Baum hängen filigrane Sterne. Sie waren in ähnlicher Form schon im 19. Jahrhundert ein Dießener Exportschlager und auch bei Hofe in München sehr beliebt, nicht zuletzt, weil sie das Kerzenlicht so wundervoll reflektieren. Ihren ersten großen Auftritt am Weihnachtsbaum haben Weihnachtskugeln aus der Keramikwerkstatt Lösche, die mit ihrer Formenvielfalt und einer feinen Lüsterglasur verzaubern. Ebenfalls aus der Zinngießerei Schweizer kommt eine kleine, handtellergroße Mini-Krippe, die – beleuchtet mit einem Teelicht – auch in kleinen Appartements Weihnachtszauber verbreitet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Elegantes Porzellan mit samtigen Glasuren

Neue Formen hat der Kunstschmied Walter Spensberger seinen Weihnachtsengeln gegeben. Und er hat sie mit goldenen Flügeln auf die Reise in den Pavillon am See geschickt. Selbstverständlich findet man auch im Keramikbereich neue Trends. So kann man unter anderem ein Vasenensemble aus der Werkstatt von Bokyung Kim und Minsoo Lee bewundern. Elegante Formen aus feinstem Porzellan sind eingekleidet in hochwertige, samtig wirkende Glasuren mit wunderschönen Farbverläufen. Lässt man den Blick durch den schönen Ausstellungsraum schweifen, so spannt sich der Bogen auch in diesem Jahr von den Zinnfiguren über Keramik, Holz, Glas, Stein, Leder und Textil hin zu den Arbeiten der Goldschmiede, Kunstschmiede, Maler und Fotografen.

Lesen Sie dazu auch

Kein Wunder also, dass so viel Qualität „made in Dießen“ auch überregional Aufmerksamkeit erregt, wie Wolfgang Lösche, 1. Vorsitzender der ADK, bei der Ausstellungseröffnung betonte: So sei in der aktuellen Ausgabe der „Art Aurea“ auf mehr als 20 Seiten ein ausführlicher Bericht über den „Genius Loci“ der Künstlergemeinde Dießen erschienen. Verfasst hat den Text die in Dießen lebende Journalistin und Autorin Katalin Fischer, die Fotos stammen vom Fotografen Noah Cohen. Auch im Augsburger Textil- und Industriemuseum (TIM) werde derzeit die Region Ammersee im Rahmen einer Sonderausstellung in den Vordergrund gerückt: Viele Jahre lang habe die Fotografin, Kunsthandwerkerin und Unternehmerin Else Stadler-Jacobs aus Aidenried den ADK-Pavillon mit ihren großartigen, handgefertigten Tieren aus Bast beliefert. Ihr Leben und Wirken und sei nun Gegenstand der aktuellen Sonderausstellung im TIM.

Geöffnet ist die Adventsausstellung im ADK-Pavillon am Dampfersteg bis 23. Dezember Freitag bis Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr. In der Woche vor Weihnachten ist die Ausstellung auch von Montag bis Samstag, jeweils von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet.