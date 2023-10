Magische Swing-Nacht im Unterbräu in Dießen

Gleich zweimal bringen Michael Lutzeier und Charles Graf jazzig gute Laune in den ausverkauften Saal des Unterbräu in Dießen.

Der Abend im Unterbräu in Dießen beginnt mysteriös. Reservierte Stühle im voll besetzten Saal, die plötzlich nicht mehr reserviert oder gar ganz verschwunden sind. Hektische Bedienungen, die letzte Bestellungen aufnehmen oder servieren, ehe um Punkt 20 Uhr (an diesem Freitag wie auch am darauffolgenden Samstag) das ausverkaufte Konzert mit Michael Lutzeier und seiner vierköpfigen wilden Swing-Crew startet. Jazz-Ausnahmezustand in der Ammersee-Region.

Baritonsaxofon-Zampano Michael Lutzeier hat es wieder mal geschafft, für zwei Nächte hochkarätige Livemusik-Profis zusammenzubringen. Akustischer Nukleus sind er und Altsaxofonist Klaus „Charles“ Graf. Um sich herum eine geradezu Ikonen-hafte Begleittruppe mit Thilo Wagner am Piano, Veit Hübner am Kontrabass und Dominik Raab am Schlagzeug. Der Jazz-Enthusiast bekommt glänzende Augen, wenn er auf die Bühne starrt, er ist bedingungslos voller Vorfreude.

Lutzeier selbst ist stolz auf das Quintett, mit dem er zusammengefunden hat. Immerhin haben sie in jener Besetzung erst zweimal miteinander gespielt. „Und jetzt brenne ich darauf, mit diesen wundervollen Freunden heute Nacht die Hütte zu rocken“, spornt der hünenhaft wirkende Kerl das Publikum an. Großer Applaus!

Der Soundtrack der Abendgestaltung beginnt so entspannt wie energetisch. Man fühlt sich wie ein Mensch, der sich träge auf einen Stuhl plumpsen lässt, weil er weiß, dass die Arbeitswoche gelaufen ist und er einem aufregenden Wochenende entgegenfiebert.

Fünf Musiker, die Spaß daran haben, die Leute um sie herum zu unterhalten

Man merkt den fünf Cracks vom ersten Augenblick an, dass hier souveräne Profis zusammen gefunden haben, die Spaß daran haben, die Leute um sie herum zu entertainen kraft ihres wuchtigen Instrumentariums. Das kommt bereits voll zum Einsatz beim Entree: „Funk In Deep Freeze“ von Hank Mobley.

Im Anschluss folgt die Lutzeier-Nummer „Horizons“. Bei der spielt neben den beiden Sax-Hörnern das Klavier eine entscheidende Rolle. Es ist ein Stück, das prächtig einen Sommer-Ausflug auf dem Rad oder im eleganten Cabriolet untermalen würde. Weiter geht es mit Kompositionen von Big-Band-Heroen wie Duke Ellington oder Thad Jones. Der Standard „Three In One“ darf in seiner Lässigkeit nicht fehlen. Im Saal beginnt es langsam zu brodeln. Man spürt: Bald ist der Siedepunkt erreicht.

Deshalb kurz vor Ende des ersten Sets ein sehnsüchtiger Schwoof. Ein Stück, um den Schatz auf der Tanzfläche fest an sich drücken und sich ganz fest zu wünschen, dass dieser Moment nie der Vergangenheit angehören wird. Der Einstiegs-Song nach der Pause stammt aus der Feder von Charles Graf. „Ich habe das Ding 1995 für meine Frau komponiert, als unsre Kinder noch klein waren“, erinnert der gebürtige Schwabe sich etwas wehmütig. „Es ist ein Dankeschön an sie, dass sie so lange mit mir durchgehalten hat. Bis heute.“

„Sunny Bunny“ – ein Song für eine unbekannte Schönheit in Seoul

Davon angestachelt, gibt Lutzeier als Nächstes mit gleichfalls eigenem Stoff zurück: „Sunny Bunny“. Der Charmeur erklärt: „Es ist geschrieben für eine unbekannte Schönheit in Seoul.“ Raunen in der Menge. „Die fällt unter den Begriff der fiktiven Freiheit“, grinst er schelmisch in die Runde.

In manchen Momenten wirkt Lutzeier erstaunt, wie herrlich seine „Jazz-Maschine“ läuft. Auch dann, wenn er mal nicht im Vordergrund steht. Denn die Nummer, welche nun kommt, ist eine zu Herzen gehende Ballade, intoniert von Graf. Eine Art sehnsüchtige Mitternachts-Serenade der gehobensten Art. Gleich darauf geht es wieder heftig zur Sache auf der Bühne, „ihr kriegt ein paar auf die Zwölf“, wie Lutzeier es salopp ausdrückt. „Gefangene werden hier keine gemacht.“ Am Ende des Lieds möchte Graf loslegen. Doch Schlagzeuger Raab ist schneller und gibt sein zweites, ungeheuer energiegeladenes Drum-Solo an diesem Abend.

Standing Ovations für Michael Lutzeier und Charles Graf

Mächtige „Standing Ovations“ schallen den „glorreichen fünf“ entgegen. Nix mit Heimweg antreten. Stattdessen Zugabe: ein schmissiger Standard. Zu guter Letzt tauschen die beiden Alpha-Tiere ihre Instrumente, was zu wohlwollendem Gelächter im Publikum führt. Schließlich sind sie vorbei, die zwei Stunden reine Spielzeit und die scheidenden Gäste haben einfach nur gute Laune im Herzen, als sie sich in die Nacht verabschieden.