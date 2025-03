Es ungewöhnlich, eine Lesung zu besuchen und anschließend das Buch nicht erwerben zu können. Doch tatsächlich hatte Autor Jeremias Thiel kein Exemplar seines 2020 erschienenen und auf der Spiegel-Bestellerliste aufgeführten Buches „Kein Pausenbrot, keine Kindheit, kein Chance“ dabei. Aufgrund starker Nachfrage derzeit nicht erhältlich.

Starkes Interesse besteht auch am Autor selbst, er ist Gast in Talkshows und gefragter Interviewpartner. Und das trotz des wenig attraktiven Themas Armut. Diese steigt seit langem in Deutschland an und im Gleichschritt die Kinderarmut. Dass nun gerade Thiels Buch so großes Aufsehen erregt, mag daran liegen, dass er es aus eigenen Kräften - zumindest zu Begin, geschafft hat, ihr zu entkommen. Mit elf Jahren baten Jeremias und sein Zwillingsbruder das Jugendamt aus ihrer Familie herausgenommen zu werden. Von da an ging es bergauf. Heute ist Jeremias Thiel Büroleiter und politischer Referent des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer.

Diese Erfolgsgeschichte macht neugierig. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren ins SOS-Kinderdorf in Dießen gekommen, um Thiels Geschichte zu hören, die authentische Armutserfahrung eines Kindes, das mit labilen, kranken und arbeitslosen Eltern, die Hartz IV beziehen, aufwächst, ohne Struktur und Halt.

Was macht es mit einem Kind, wenn es sich nicht auf seine Eltern verlassen kann? Bei Thiel bedeutete es, früh Verantwortung für die gesamte Familie zu übernehmen. Wecken, Frühstück richten, Einkaufen, den Eltern beim Ausfüllen von Anträgen helfen. Die Mutter spielsüchtig, manchmal aggressiv, sie sperrte die Kinder oft ein. Der Vater litt an einer bipolaren Störung, sein Bruder an ADHS. „Armut hat viele Facetten, vor allem Benachteiligung im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich rieche nach Armut“, so Thiel.

Das Etikett der Armut haftete am Sechstklässler Jeremias Thiel

Genau erinnert er sich an den letzten Abend mit seiner Familie am 10. September 2012, an dem ihm klar wurde dass er so nicht weitermachen konnte. „Die Angst war zu groß geworden, in diesem irrsinnigen Leben steckenzubleiben.“ Er besuchte zu dieser Zeit die sechste Klasse einer Gesamtschule. Obwohl er als schlauer Kerl galt, glaubten die Lehrkräfte nicht an ihn, das Etikett der Armut haftete an ihm.

Thiel kam in ein Jugendhaus des SOS-Kinderdorfes in Kaiserslautern, wo er erstmals ein Zuhause, Verlässlichkeit, Ruhe und Sicherheit fand. „Ging es vorher ums Überleben, so ging es nun ums Leben“, sagte Thiel, der seine Entscheidung aber gleichzeitig als Verrat an seiner Familie empfand. Ohne die Hilfe im SOS-Kinderdorf hätte er es nicht geschafft, zieht Thiel Fazit. Der Lebenslauf, den er von da an absolvierte, ist beachtlich: Internationales Abitur, Studium der Umwelt- und Politikwissenschaften in den USA. Geholfen hätten ihm dabei auch Menschen, die sich persönlich für ihn einsetzten.

Chancengleichheit für alle Kinder und mehr soziale Gerechtigkeit zu erlangen ist für Jeremias Thiel zu einem Lebensthema geworden. Unter anderem befürwortet er Ganztagesschulen, weil sie Möglichkeiten zur Entwicklung böten, die arme Elternhäusern ihren Kindern nicht bieten könnten. Auch auf politischer Ebene will Thiel ansetzen. Dort bräuchte es mehr Experten für Sozialpolitik und blickt mit den Worten „Die Armut steigt, und damit auch die Anzahl der Härtefälle“, in eine nicht gerade rosige Zukunft.