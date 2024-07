Mann versenkt Auto nahe Dießen und flieht

Am Wochenende ist ein Autofahrer in Dießen von der Straße abgekommen und setzte sein Fahrzeug im Morast stecken. Wie die Polizei mitteilt, war der 51-Jährige am Samstagvormittag kurz nach dem Bahnübergang im Dießener Süden von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem sumpfigen Untergrund lief ihm das Wageninnere mit rund zehn Zentimeter Wasser voll.

Nachdem sich der Fahrzeugführer selbst aus dem Fahrzeug befreit hatte, flüchtete er fußläufig vom Unfallort in Richtung Norden. Dabei wurde er von hinzugekommenen Ersthelfern beobachtet. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 51-Jährige aufgegriffen werden. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet über 2 Promille. Im Laufe der weiteren Unfallaufnahme wurde der Autofahrer zunehmend aggressiver gegenüber den Polizisten, sodass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Der Mann versuchte Widerstand zu leisten, beleidigte und bedrohte zudem die Beamten mehrfach. Der 51-Jährige wurde auf die Dienststelle in Dießen gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Verbindung mit Unfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung und Bedrohung. Dem Mann wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro. (AZ)