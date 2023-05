Dießen

vor 34 Min.

Manu Lotter, der Charts-Stürmer aus Dießen

Plus In der Corona-Zeit erlebte Manu Lotter die härtesten Jahre seines Lebens. Dann kam ein Anruf eines Musikerkollegen. Und jetzt startet der Schlagzeuger wieder voll durch.

Von Gerald Modlinger

Der Charts-Stürmer aus Dießen wohnt ziemlich versteckt in einer Doppelhaushälfte: Es ist der Schlagzeuger Manu Lotter, der vor ein paar Wochen seinen bisher größten Erfolg als Bandmusiker verbuchen konnte. Das erste Album seiner neuen Formation Angus McSix stieg in der Woche seiner Veröffentlichung gleich auf Platz 10 der Album-Charts ein. Und in den nächsten Monaten ist Lotters Terminkalender schon ziemlich voll, wenn er auf Festivals in ganz Europa spielt. Doch Lotter bleibt auf dem Teppich, denn, so sagt er: "Allein von der Musik zu leben, kannst du vergessen. Musik ist für mich nur ein sehr gut bezahltes Hobby."

Da spricht aus dem 34-Jährigen doch ganz der Vater, für den die Musik ebenfalls die große Leidenschaft, aber nie die eigentliche Profession war. Manu Lotter ist der Sohn des vor bald drei Jahren verstorbenen Robert "Mandy" Lotter. Der Mandy war im Hauptberuf immer Bauingenieur, Manu lebt vor allem von seiner Agentur Still:Bewegt, die Webseiten, Webshops und Imagefilme produziert.

