Maria Mater-Andreas feiert in Dießen ihren 100. Geburtstag

Plus Auch mit 100 Jahren löst die ehemalige Tänzerin Maria Mater-Andreas noch fleißig Sudokus und legt Patiencen. Ihren Lebensabend verbringt sie in der Dießener Seniorenresidenz Augustinum.

Glückwünsche aus der Marktgemeinde und dem Landkreis Landsberg sowie einen großen, bunten Blumenstrauß hatte Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul im Gepäck, als sie ihre Aufwartung im Augustinum Ammersee machte. Die ehemalige Tänzerin Maria Mater-Andreas feierte in der Seniorenresidenz ihren 100. Geburtstag.

Fast ihre ganze Familie, Kinder, Enkel und ein Urenkel, seien am Wochenende zu Besuch gewesen, berichtete die freundliche Seniorin. Die Krönung war ein gemeinsamer Ausflug nach Raisting und eine Einkehr im Gasthof zur Post: "Die kochen dort so vorzüglich!", schwärmt Maria Mater-Andreas, deren Passion zeitlebens der Tanz war.