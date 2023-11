Dießen

Marius Müller-Westernhagen – auch mit 75 ist er noch in seinem Revier

Plus AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck hat Interessantes über Marius Müller-Westernhagen zusammengetragen, der in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag feiert und ein neues Album veröffentlicht.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Ja, er ist wieder hier. Sozusagen im eigenen (musikalischen und textlichen) Revier, wie er es schon 1998 in seinem Stück „Wieder hier“ unmissverständlich im Text festgeklopft hatte: Marius Müller-Westernhagen, der in wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag feiert.

Der gebürtige Düsseldorfer ist ein Original mit spannender Vita. Er wurde am 6. Dezember 1948 geboren, schmiss mit 14 die Schule und schlug sich in den 60er- und 70er-Jahren wechselweise als Sänger und Schauspieler durch. Sein Debütalbum "Das erste Mal" erschien 1975 und war, wie die beiden Nachfolgewerke, unter wirtschaftlichen Aspekten ein Flop. Erst 1978 beziehungweise 1980 kam, mit neuem Label, neuem Produzenten und neuem Regisseur, Westernhagens Karriere kräftig ins Rollen: Zum einen spielte das schlaksige Temperament-Bündel mit der kehligen Stimme die Hauptrollen in den von Peter F. Bringmann gedrehten TV-Film „Aufforderung zu Tanz“ (1977) und dessen Nachfolger, Kult-Road-Movie „Theo gegen den Rest der Welt“, wofür er mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde. Zum anderen veröffentlichte Westernhagen die deutschsprachige Rhythm & Blues-Langrille "MIt Pfefferminz bin ich dein Prinz". Sowohl Streifen wie Album wurden zu Beginn der 1980er-Jahre immense Erfolge. Marius avancierte für seine Anhänger zum „König der Straße“.

