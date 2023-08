Dießen

09:55 Uhr

Marktsonntag in Dießen ohne die Mühlstraße?

Im September ist wieder Marktsonntag in Dießen. Ein Plakat in den sozialen Medien sorgt derweil für Verwirrung.

Plus In den sozialen Medien ist ein erstes Plakat zum nächsten Marktsonntag in Dießen im Umlauf, das in der Marktgemeinde für große Verwirrung sorgt.

Von Frauke Vangierdegom

Ist die Dießener Mühlstraße heuer nicht in den verkaufsoffenen Marktsonntag eingebunden? Und wo in Dießen ist die Hermannstraße? Mit diesen Fragen beschäftigen sich viele in der Marktgemeinde – zumindest die, die das Plakat gelesen haben, das seit Anfang der Woche in den sozialen Medien im Umlauf ist.

Auf Nachfrage bei Michael Franke, dem neuen Vorsitzenden des Dießener Gewerbeverbands, wird schnell klar: „Da hat sich ein Arbeitsentwurf auf den Weg gemacht, bevor die von uns veranlassten Korrekturen eingearbeitet worden sind“, erläutert Franke. Selbstverständlich sei die Mühlstraße wichtiger Bestandteil des Marktsonntags und auch die Herrenstraße gehört zum Veranstaltungsareal dazu.

