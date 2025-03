Massiver Sachschaden nach Unfall in Dießen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in beim Einmündungsbereich der Lachener Straße und Neudießener Straße Dießen. Aufgrund von Straßenbauarbeiten ist dieser Bereich seit Montag neu beschildert. Eine 39-jährige Autofahrerin befuhr die Neudießener Straße, die aktuell als Einbahnstraße ausgewiesen ist, der Beschilderung entsprechend in östlicher Richtung. Im Bereich der Einmündung zur Lachener Straße bog sie nach links ab und hatte dabei Vorfahrt zu gewähren. Wegen der links von ihr befindlichen Warnbarken und der Baustellenfahrzeuge hatte die Fahrerin keine freie Sicht nach links. Gleichzeitig befuhr ein Autofahrer die Lachener Straße in südliche Richtung, wobei er das Verbot der Einfahrt missachtete, da die Lachener Straße nur einseitig für den Verkehr in nördliche Richtung freigegeben ist. Im Einmündungsbereich kam es laut Polizei schließlich zum Zusammenstoß, bei dem die komplette Fahrzeugfront des Fahrzeugs der 39-Jährigen derart deformiert wurde, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Die Frontstoßstange des anderen Wagens wurde ebenfalls einseitig eingedrückt. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt stand nach dem Unfall massiv unter Schock. Gegen den 46-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Gegen die Fahrerin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des im Raum stehenden Vorfahrtsverstoßes eingeleitet. (diba)

