Medizinischer Notfall: Mann stirbt am Bahnhof in Dießen

Ein medizinischer Notfall hat am Samstag kurz vor Mitternacht für Aufsehen am Bahnhof in Dießen gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, starb der betroffene 67-jährige Mann aus dem benachbarten Landkreis Weilheim-Schongau noch vor Ort im Bereich des Wendeplatzes für Busse.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Ersthelfer sowie Rettungsdienst und Feuerwehr noch alles versucht, allerdings kam jede Hilfe zu spät. Es gebe keinen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mit.