Ministerpräsident Söder kommt zum Trachtlerjubiläum nach Dießen

Die Dießener Trachtler feiern ihr Jubiläum groß. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird dabei sein.

In Dießen wird Ende Juli das 100-jährige Bestehen des Heimat- und Trachtenverein "D'Ammertaler" Dießen/St. Georgen" gefeiert. Außerdem gibt es den Spielmannszug seit 50 Jahren. Jetzt kündigt sich hoher Besuch an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) kommt als Festgast.

Neben dem Jubiläum der beiden Dießener Vereine findet am Sonntag, 31. Juli, auch das Treffen der historischen Trachten von Altbayern in Dießen statt. Beim alle zwei Jahre stattfindenden „Treffen historischer Trachten“ kommt die Vielfalt und Farbenpracht des alten Gewandes besonders gut zur Geltung. Es findet an wechselnden Orten statt und wird vom jeweiligen Mitgliedsverein vor Ort organisiert. Das erste Treffen dieser Art wurde 1982 in Schliersee veranstaltet. Der Zuspruch der Teilnehmenden war damals so groß, dass sich aus diesem Fest heraus die Vereinigung Historischer Trachten von Altbayern entwickelt hat, heißt es in einer Pressemitteilung des Dießener Trachtenvereins und des CSU-Ortsverbands. Die Vereinigung Historischer Trachten von Altbayern verbindet etwa 50 Trachtenvereine und Trachtengruppen aus Ober- und Niederbayern, Teilen Schwabens und der Oberpfalz.

Die „Festtage am See – Mitanander feiern!“ des Heimat- und Trachtenverein „D’Ammertaler“ Dießen/St. Georgen e.V. und des Spielmannzugs Dießen starten bereits am Mittwoch, 27. Juli, mit dem Radio Oberland Heimathitkonzert. Es spielen die "VoixxBradler" und "D’Hundskrippln" ab 20 Uhr. Am Freitag, 29. Juli, findet der Jubiläumsabend statt, am Samstag ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet, um 18 Uhr startet der Musik-Wettstreit. (AZ)

