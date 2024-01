Dießen

Missbrauch im SOS-Kinderdorf: Mehrzahl der Fälle liegt weit zurück

Plus Vor einem Jahr ruft eine Kommission mögliche Missbrauchsopfer in SOS-Kinderdörfern in ganz Deutschland dazu auf, sich zu melden. Jetzt geht es an den Abschlussbericht.

Von Frauke Vangierdegom

Vor etwa einem Jahr hat die unabhängige Kommission zur Anerkennung und Aufarbeitung erlittenen Unrechts beim SOS-Kinderdorf-Verein unter anderem mit Anzeigen in unserer Zeitung Betroffene dazu aufgerufen, Kontakt aufzunehmen. Wie der Vorsitzende der Kommission, Prof. Klaus Schäfer, auf Nachfrage mitteilt, haben sich daraufhin Betroffene gemeldet und ihre Fälle in intensiven Gesprächen geschildert.

Unabhängig von diesem Aufruf hatten bis dahin bereits rund 160 von sexuellem Missbrauch oder gewalttätigen Übergriffen betroffenen Personen aus ganz Deutschland auf ihre Fälle aufmerksam gemacht. "Nach dem Aufruf sind noch einige dazu gekommen", so Schäfer. Deren Zahl läge allerdings nicht im dreistelligen Bereich und die Mehrzahl der Fälle, die sich in den SOS-Kinderdörfern in ganz Deutschland ereigneten, lägen zeitlich deutlich in der Vergangenheit. Aktuelle Fälle seien mit dem Aufruf nicht bekannt geworden.

