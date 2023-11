Dießen

vor 16 Min.

Misshandlungen: Frühere Kinderdorfmutter in Dießen ist angeklagt

Im Zusammenhang mit den im Oktober 2021 vom SOS-Kinderdorfverein selbst gemachten Veröffentlichungen über Misshandlungen und Gewalt in Kinderdorffamilien ist jetzt eine Anklage gegen eine frühere Mitarbeiterin erhoben worden.

Plus Vor zwei Jahren machte der Verein SOS-Kinderdorf massive Misshandlungsvorwürfe gegen Kinderdorfmütter in Dießen öffentlich. In einem Fall liegt jetzt eine Anklage vor.

Von Gerald Modlinger

Die im Oktober 2021 öffentlich gemachten Missbrauchs- und Misshandlungsvorwürfe gegen ehemalige Mitarbeiterinnen im SOS-Kinderdorf Dießen haben jetzt zu einer ersten Anklage geführt. Das Amtsgericht Landsberg bestätigte, dass einer 58-jährigen früheren Kinderdorfmutter eine Anklageschrift zugestellt worden sei.

Die Staatsanwaltschaft werfe der Frau die schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen in vier Fällen vor. Ob und wann es zu einer Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht kommt, ist laut dem Sprecher des Amtsgerichts, Richter Thomas Kirschner, bisher nicht absehbar. Die Frau könne zunächst zu den Vorwürfen Stellung nehmen, dann entscheide das Gericht, ob das Hauptverfahren eröffnet wird.

