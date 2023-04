Dießen

18:00 Uhr

Mit Albie Donelly wird aus dem Kirchsteig in Dießen ein britischer Pub

Plus Im Dießener Kirchsteig begrüßt Michael Lutzeier die Gäste seiner Konzertreihe "Musiksalon" und feiert mit ihnen eine phänomenale Rückkehr in die Liveszene.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Man merkt die Erleichterung in der Luft spürbar, als Michael Lutzeier den etwas salopp klingenden Satz in die Runde wirft: "Ich tanze ausgelassen wie ein Stück Speck in der Pfanne." Lange hat der hünenhafte Schlaks auf diesen Moment gewartet: endlich wieder am Bühnenrand stehen und nach drei Jahren Abstinenz eine Veranstaltung der von ihm konzipierten – und organisierten– Konzertreihe "Musiksalon" voller Stolz präsentieren zu dürfen.

Dieses Mal residiert der Verein, der das Dießener Kulturprogramm um Jazz- und Blues-Einflüsse erweitert, nicht wie gewohnt im Unterbräu, sondern Dießener Gasthaus Kirchsteig. Rund 90 Minuten sorgten "Supercharge-Mastermind" Albie Donnelly and his Big Three rund um "Supercharge-Mastermind" Albie für gute Stimmung mit unterhaltsamem Jazz und völlig niederschmetternden Blues.

