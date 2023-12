Dießen

06:00 Uhr

Mit Aurora geht im Café am Dießener Marienmünster die Sonne auf

Das unter dem Namen "Chorherrenstüberl" bekannte Café am Marienmünster in Dießen wird neu eröffnet. Die neue Pächterin des nunmehrigen Café Milu, Aurora Saputo, wurde jetzt vom Verwaltungsleiter und vom Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Dießen, Christoph Baur (links) und Josef Kirchensteiner, vorgestellt.

Das Chorherrenstüberl neben dem Marienmünster in Dießen hat eine neue Pächterin. Und es bekommt auch einen neuen Namen.

Von Sigrid Merkl

Das Kreuzrippengewölbe trägt mit bei zur urigen Atmosphäre im sogenannten Chorherrenstüberl am Marienmünster, wo laut Pfarrer Josef Kirchensteiner bereits ein Kolonialwarenladen, eine Bäckerei und mehrere Cafés residierten. Ob dort jemals echte Chorherren zechten, sei einmal dahin gestellt. Eher schon hob der Volksmund den Namen fürs Gewölbe aus der Taufe, das einmal zum Getreidekasten nebenan gehörte, darunter gelegen die Winterkirche. Jetzt ist im Chorherrenstüberl wieder Betrieb. Es gibt eine neue Pächterin.

Ein Kerzenarrangement mit Granatäpfeln taucht den behaglich möblierten Raum in sanftes Licht. Alles ist nun bereit für die Neueröffnung des Cafés, denn endlich wurde mit Aurora Saputo eine neue Pächterin gefunden. „Granatäpfel gehören für mich zu Weihnachten einfach dazu“, erzählt die zweifache Mutter mit Wurzeln in Sizilien über die Deko, denn in ihrer ursprünglichen Heimat seien die vitaminreichen Früchte überall zu haben. Einen bewegten Lebenslauf kann Saputo vorweisen, mit Kunststudium in Palermo und mehreren Stationen in Oberbayern. In Deutschland lebt sie nun seit rund 20 Jahren.

