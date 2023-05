Mit der Camera obscura auf Motivsuche am Ammersee

Der Dießener Fotograf Udo Reinhardt stellt Schwarz-Weiß-Fotos im Dießener Hotel Südsee aus.

Udo Reinhardt ist seit 1996 als freier Fotograf in verschiedenen Bereichen der Fotografie tätig. Er hat in den vergangenen Jahren viele Reisen ins Ausland gemacht und ist immer wieder an Einzel- und Gruppenausstellungen beteiligt. Er lebt und arbeitet in Dießen am Ammersee und in Nürnberg. In Anlehnung an die Urform der fotografischen Kamera – die Camera obscura – hat sich der Fotograf auf Motivsuche am Ammersee begeben.

Eine Camera obscura besteht aus einer dunklen Kammer oder Box, in der sich eine kleine Öffnung befindet, durch die Licht in die Kammer eindringen kann. Zwar sind die Bilder digital fotografiert, transportieren aber die Anmutung ganz alter Schwarz-Weiß-Fotografien. Durch Verwendung eines starken Graufilters wurden die Fotos mit teils sehr langer Belichtungszeit aufgenommen. Sich bewegende Objekte wie Wasser, Wolken oder Bäume im Wind verschwimmen dadurch zu diffusen Grautönen.

Die Ausstellung präsentiert eine Sammlung der Schwarz-Weiß-Fotografien, die das Ambiente des Hotels und seiner Umgebung einfangen. "Jedes Foto erzählt eine einzigartige Geschichte und gibt dem Betrachter einen Einblick in die Atmosphäre und mystische Stimmung des Ammersees", beschreibt Reinhardt seine Ausstellung. Zu sehen ist die Fotoausstellung ab sofort. (AZ)