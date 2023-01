Mit ihrem Sport machen sie national und international Werbung für Dießen

Im Rahmen ihres ersten Neujahrsempfangs in der Marktgemeinde Dießen zeichnet Bürgermeisterin Sandra Perzul auch eine große Zahl an Sportlerinnen und Sportlern aus.

"Wir haben zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, die durch ihre herausragenden Leistungen regional, überregional, national und auch international Werbung für unsere Gemeinde machen und somit einen Beitrag leisten, dass der Name Dießen am Ammersee kein unbekannter Name ist." Mit diesen Worten leitete Bürgermeisterin Sandra Perzul die traditionelle Sportlerehrung im Rahmen des diesjährigen Neujahrsempfangs der Marktgemeinde ein.

Insbesondere Segler, Schützen und Triathleten gehören beim Dießener Neujahrsempfang zu den Stammgästen. Auch in diesem Jahr gab es vertraute, aber auch neue und junge Gesichter auf der Bühne im Traidtcasten.

Die jüngste geehrte Sportlerin ist erst zehn Jahre alt

Als jüngste Sportlerin betrat Kalea Schüppel die Bühne. Die zehnjährige Schülerin, die sich schon als Sechsjährige für den Triathlon-Sport begeisterte, kann bereits auf beachtliche Erfolge zurückblicken: So erkämpfte sie sich 2021 den ersten Platz bei der oberbayerischen Schülermeisterschaft im Triathlon. 2022 trat sie für den SC Riederau an und holte einen fünften Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft in ihrer Altersklasse. Hinzu kommen regelmäßige Erfolge bei regionalen Triathlon-Veranstaltungen.

Ganz vorn mit dabei ist auch Magdalena Balda. Die 16-Jährige holte sich 2021 den ersten Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft (Jugend B). Magdalena Balda möchte im kommenden Jahr bei vier bis fünf renommierten Wettbewerben starten und sich für die bayerische Meisterschaft qualifizieren. Das sei neben ihrem Schulabschluss, der ebenfalls in diesem Jahr ansteht, durchaus ein ehrgeiziges Ziel, räumte die Schülerin ein.

Bei der Sportlerehrung geht es auch um die richtige englische Aussprache von Bootstypen

Eine spaßige Lektion in der richtigen englischen Aussprache von Bootstypen erhielt Bürgermeisterin Perzul, die als Nachfolgerin von Altbürgermeister Herbert Kirsch erstmals die Sportlerehrung charmant moderierte, von den jungen Seglern Ole Guntermann und Moritz Hagenmeyer. Beide segeln für den Diessner Segel-Club. Guntermann konnte mit seinem 29er den dritten Platz bei der internationalen deutschen Meisterschaft in Kiel in seiner Bootsklasse einfahren. Moritz Hagenmeyer ersegelte für seinen Verein den ersten Platz im Eurocup am Starnberger See und war der beste deutsche Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft in Malcesine. Er ist mit einer "Waszp", einer Wespe, unterwegs – so heißt diese neue Bootsklasse aus Australien.

Das Bundesliga-Team (Luftgewehr) der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft Dießen, das sich am Wochenende in einem Wettkampf befand, wurde vertreten durch die Vereinskollegin und oberbayerische Meisterin 2022 (Luftpistole Damen), Steffi Böhm-Lutzenberger, und durch Schützenmeister Jakob Steiner. Dessen optimistische Vermutung, dass das Team um den deutschen Meister 2022, Maximilian Ulbrich, auch 2024 in der Bundesliga ganz vorn mit dabei sein werde, hat sich nach dem zurückliegenden Wettkampfwochenende bereits bestätigt.

Die Schützen der FSG Dießen um Maximilian Ulbrich (rechts) wurden geehrt. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Viel Applaus gab es auch für die beiden altbekannten Triathlon-Stars, Claudia Bregulla-Linke und Jürgen Schüppel, bei deren Anblick sich viele Gäste des Neujahrsempfangs vermutlich an ihre guten Vorsätze erinnert fühlten: Trainiert werde eigentlich jeden Tag mindestens eine Stunde, berichteten die beiden. Am Wochenende könnten es auch mal zwei bis drei Stunden sein. Die amtierende bayerische Meisterin im Duathlon, Bregulla-Linke, bereitet sich aktuell auf die Weltmeisterschaft im Duathlon und Wintertriathlon im März in Norwegen vor. "Deshalb wünsche ich mir Schnee, damit ich bald wieder direkt vor der Haustür, auf der Dießener Loipe in Obermühlhausen meine Trainingsrunden ziehen kann", betonte die Sportlerin.

Großes Ziel für Jürgen Schüppel: Die Triathlon-Weltmeisterschaft

Ihr Vereinskollege, Jürgen Schüppel, möchte sich nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der Triathlon-Europameisterschaft in München (Platz 45) für die Triathlon-Weltmeisterschaft qualifizieren, die heuer in Hamburg stattfinden wird. "Ich bin jetzt neu in der Altersklasse 60 plus und freue mich auf den Wettbewerb wie ein Schnitzel", betonte Schüppel.