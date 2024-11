Mit sechs Personen besetztes Auto überschlägt sich bei Dießen

Ein mit sechs Personen besetztes Auto ist am Freitagabend bei Dießen von der Straße abgekommen. Wie die Polizei meldet, war kurz vor 20 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer von Dettenhofen in Richtung Dießen unterwegs. Mit im Fahrzeug saßen noch fünf weitere Personen, davon vier teilweise unangeschnallt auf der Rückbank. In einer lang gezogenen Linkskurve kam der Fahranfänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach liegend im Feld zum Stehen. Drei der vier Personen auf der Rückbank wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Bußgeld im dreistelligen Bereich. (AZ)

