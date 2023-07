Mitarbeiter des Dießener Bauhofs werden im Bauausschuss gelobt

Nicht nur bei der Einweihung der Seeanlagen gehen die Mitarbeiter des Dießener Bauhofs engagiert zur Sache. Das ist doch mal ein Lob im Bauausschuss wert.

Ein dickes Lob hat es in der jüngsten Sitzung des Dießener Bau- und Umweltausschusses für die Leistungen des gemeindlichen Bauhofs gegeben. Wie Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) betonte, wolle er sich ganz besonders für den Einsatz der Bauhof-Mitarbeiter im Rahmen der Seeanlagen-Einweihung bedanken.

„Der Bauhof hat in diesen Tagen drei Tagen wirklich Enormes geleistet“, hob Sanktjohanser hervor. Die Gemeindemitarbeiter hätten das Festzelt komplett aufgebaut, Schwerlastplatten angeliefert und verlegt, sich darum gekümmert, dass der Kran für das Fahrgeschäft Air-Emotion gut ankommt und vieles, vieles mehr. Am Sonntag um sechs Uhr morgens sei das Team bereits wieder vor Ort am See gewesen, um mit dem Abbau von Festzelt, Bühne und allen anderen temporären Einrichtungen zu beginnen. Allerdings dürfe man nicht vergessen, so Sanktjohanser, dass die Mitarbeiter des Bauhofs auf diese Weise auch zahlreiche Überstunden ansammeln würden, die irgendwann wieder abgebaut werden müssten. „Vielleicht gerade dann, wenn wir unsere Leute wieder dringend brauchen“. Ein Hoffnungsschimmer sei jedoch, dass in Kürze voraussichtlich zwei neue Bauhof-Mitarbeiter eingestellt werden könnten.

Für private Grundstücke ist der Bauhof in Dießen nicht zuständig

Neueinstellungen stünden bei der Gemeinderatssitzung am 17. Juli auf der Tagesordnung, bestätigte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), die sich sehr über die anerkennenden Worte für das Bauhof-Team freute: „Ich werde dieses Lob gerne an den Bauhof weitergeben“, betonte sie. Die Mitarbeiter seien in der Tat sehr motiviert. Allerdings bekäme der Bauhof mittlerweile auch immer mehr Anfragen aus der Bevölkerung, häufig für Aufgaben, für die das Team nicht zuständig sei. Zum Beispiel für den Rückschritt von Hecken, die aus den Gärten auf die Straße wachsen oder für das Entfernen von alten Schildern oder Zäunen, sogar dann, wenn diese auf Privatgrund stünden.

