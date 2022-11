Wie Dießener anderen Dießenern in Not helfen

Plus Im September 2023 feiert die Nachbarschaftshilfe Dießen ihr zehnjähriges Bestehen. Schon jetzt laufen die Planungen. Der Verein sucht weitere aktive Mitglieder.

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Dießener Nachbarschaftshilfe stand neben der Vorschau auf das zehnjährige Bestehen im kommenden Jahr, die längst eine wichtige Anlaufstelle für Hilfsbedürftige in Dießen und Umgebung geworden ist, die Suche nach neuen Mitgliedern. Der Verein sucht weitere aktive Mitglieder, die bereit sind, ihren Mitmenschen vor Ort schnell und unbürokratisch zur Seite zu stehen.