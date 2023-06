Frauenbund Dießen: Rendezvous zwischen Italien, Frankreich und Monaco

Monaco im Dauerregen: Die Mitglieder des Katholischen Frauenbunds in Dießen genießen trotzdem ihre Fünf-Tagesfahrt in das Fürstentum am Mittelmeer.

Fünf Tage besuchten Mitglieder des Katholischen Frauenbund Dießen bei Dauerregen Monaco. Der Weg dorthin führte über die Schweiz und durch den 6,6 Kilometer langen San Bernardino Tunnel. Weiter ging es durch das Tessin, die Lombardei und Ligurien nach Diano Marina.

Der zweite Tag der Reise habe mit einem spektakulären Sonnenaufgang begonnen, heißt es im Reisebericht des Frauenbunds. Mit Reiseleiterin Alexandra, die drei Tage lang für die Dießenerinnen zur Verfügung stand, ging es entlang der Blumenriviera nach Grasse zu einer Parfüm-Manufaktur. "Dort erfuhren wir viel Interessantes über die Herstellung von Parfüm und Seifen", heißt es im Reisebericht weiter.

Weiter führte die Tour nach Cannes, in der Bucht von La Napoule. Cannes ist Partnerstadt der Glamour-City Beverly Hills in Kalifornien und hat 75.000 Einwohner. Die Reisegruppe besichtigte das Palais des Festival et de Congrès, wo während der Filmfestspiele von Cannes zahlreiche Stars und Sternchen den roten Teppich hinauf- laufen. Die Frauenbund-Mitglieder spazierten zudem durch die Altstadt von Cannes mit ihren engen Gassen, historischen Gebäuden und der – wie sich alle einig waren – mitreißenden Aussicht.

Weiter ging es nach Nizza, der Hauptstadt der Côte d'Azur. Mit Reiseleiterin Alexandra ging es durch die Altstadt, vorbei an der russischen Kirche, dem Casino Ruhl und dem Hotel Negresco. Der Hafen von Nizza ist der zweitgrößte Kreuzfahrthafen des Mittelmeers.

Zu Besuch im Casino von Monte Carlo

Am dritten Tag führte der Weg nach Monaco. "Wir fuhren ein Stück auf der Rennstrecke von Monte Carlo entlang. Anschließend sind wir zu Fuß zum Casino von Monte Carlo, das wir auch innen besichtigen durften. Es ist sehr beeindruckend", schildert die Reisegruppe. Außerdem führte der Weg vorbei am Ozeanografie-Museum und dem Wohnsitz von Prinzessin Caroline zur Kathedrale, in der die Fürstenfamilie beigesetzt ist.

Am vierten Tag führte die Reise entlang der Küstenstraße ins monegassische Hinterland. "Auf dem Weg kamen wir durch Imperia, der Hauptstadt Liguriens, vorbei an unzähligen Gewächshäusern, in denen Chrysanthemen, Nelken und Rosen gezüchtet werden." Nächste Station der fünftägigen Reise war Portigera, von dort aus werden die Palmblätter für den Papst zur Messe am Palmsonntag geliefert.

In San Remo war das Spielcasino Ziel der Tour und die – leider verschlossene – Kathedrale. "Die Altstadt mit ihrem völlig verwinkelten Gewirr von Durchgängen, Gassen und kleinen Plätzen, die zum Kaffeetrinken einladen, ist überaus sehenswert", schwärmen die Reisenden. Weiter ging die Fahrt über die alte römische Weinstraße nach Dolceaqua. Die mittelalterliche Brücke und die typischen Steinhäuser, durch die man nur durch schmale verwinkelte Gässchen gelangt, sind schon von Claude Monet Ende des 19. Jahrhunderts bewundert und gemalt worden. Abschließend gab es noch eine Weinprobe, bevor es am nächsten Morgen zurückging an den Ammersee. (AZ)