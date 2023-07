Monsterprojekt und Sehnsuchtsort: Dießener Seeanlagen sind eröffnet

Plus Ein Millionenprojekt am Ammersee-Westufer ist nach langer Planungs- und Bauzeit offiziell eröffnet. Die Dießener feiern ihre neuen Seeanlagen mit einem bunten Fest.

Mit einem bunten und fröhlichen Festtag für die ganze Familie wurde am Samstag die rundum erneuerten Dießener Seeanlagen offiziell eingeweiht. Der offizielle Teil begann am Vormittag mit der Begrüßung durch Bürgermeisterin Sandra Perzul sowie mit Grußworten von Altbürgermeister Herbert Kirsch, Sabine Kahle-Sander, Regierungsvizepräsidentin von Oberbayern, und Landrat Thomas Eichinger.

„Wir im neuen Gemeinderat haben zu Ende gebracht, was unsere Vorgänger geplant und vorbereitet haben. Wir haben durch unseren Beschluss den Startschuss für den Umbau gegeben. Der Baubeginn zur Sanierung der Seeuferpromenade in Dießen erfolgte im Juni 2021. Mit schwerem Gerät wurde das circa 8.200 Quadratmeter große Areal vorbereitet“, blickte Bürgermeisterin Perzul zurück.