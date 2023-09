Motorradfahrer fährt bei Dießen in einen Weidezaun

Warum ein Motorradfahrer aus Schongau zwischen Rott und Dießen von der Straße abkommt, ist noch unklar. Der Mann wird verletzt, der Sachschaden ist hoch.

Die Fahrt eines 21-jährigen Motorradfahrers aus Schongau endete am Dienstag in einem Weidezaun zwischen Rott und Dißen. Laut Polizeibericht war der Mann am frühen Abend auf der Staatsstraße 2055 in Richtung Dießen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen angrenzenden Weidezaun.

Der Motorradfahrer kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Der 21-Jährige kam mit seinem Motorrad zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)

