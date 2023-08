MTV Dießen: Gut vorbereitet geht es in die neue Saison

Es geht wieder los: Für den MTV Dießen beginnt am Sonntag die Spielsaison 2023/2024 sowohl in der Bezirks- als auch in der Landesliga. Spielertrainer Phillip Ropers ist mit der Form der Mannschaften zufrieden.

Mit insgesamt guten Auftritten haben die Fußballer des MTV Diessen die Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 beendet. Nach dem verdienten Durchmarsch in die Kreisliga haben sich die beiden Mannschaften im Laufe der sechswöchigen Vorbereitung wieder ein Stück weiterentwickelt. Spielertrainer Philipp Ropers nimmt viel Positives mit.



„Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, sagt Ropers. Neben zahlreichen Trainingseinheiten standen für die erste Mannschaft drei Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Einer knappen 1:2-Niederlage gegen die DJK Pasing ( Bezirksliga) folgte ein 3:1-Sieg gegen den VFL Egenburg (Kreisklasse) und zum Abschluss eine klare 0:4-Niederlage gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering (Kreisliga).



Im Pokal ist der MTV nach einem Freilos in der ersten Runde und Erfolgen über den A-Klassisten TSV Hohenpeißenberg (0:4) sowie die Kreisligisten TSV Peißenberg (2:3) und FC Weil (2:0) immer noch vertreten. Im Viertelfinale im Kreis Zugspitze trifft Dießen nun Ende August auf den Ligakonkurrenten TSV Altenstadt. Ebenso veranstalteten die Herren im vierten Jahr in Folge mit großem Erfolg ihre Fußballtennis- und Elfmeter-Turniere.

Schwerpunkte der Vorbereitung waren Taktik, Technik und Kondition

„Schwerpunkte in unserer Vorbereitung waren Taktik, Technik und Kondition – aber vor allem, als Team wieder einen Schritt auf unserem Weg zu gehen“, erklärt Ropers. Dabei habe seine Mannschaft in allen Bereichen weitere Fortschritte gemacht. „Wir müssen aber dranbleiben und uns überall weiter verbessern.“



Auch die zweite Mannschaft des MTV trainierte fleißig mit und unterlag in ihrem Vorbereitungsspiel gegen den FV Walleshausen (auch B-Klasse) nach Führung nur knapp mit 1:2.

In der zweiten Saison im veränderten Liga-Modus trifft die Erste in der Kreisliga 2 sowohl auf alte Bekannte und als auch auf neue Gesichter. Wie im vergangenen Spieljahr qualifizieren sich die ersten drei von insgesamt acht Mannschaften für die Meisterrunde im Frühjahr. Dies gilt auch für die Zweite, die in der B-Klasse 7 gegen drei Erste und vier Reserve-Mannschaften spielt. Die übrigen fünf Teams spielen nach der Winterpause jeweils in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Spielertrainer Ropers spricht von guten Leistungen in der Vorbereitung

„Wir haben mit Erster und Zweiter viel trainiert und insgesamt gute Leistungen in den Vorbereitungs- und Pokalspielen gezeigt“, bilanziert Ropers. „Beide Teams sind gut vorbereitet für einen erfolgreichen Ligaspielstart.“ Der findet am Sonntag, 13. August, im Ammersee-Stadion in DIeßen statt. Die Erste empfängt um 14 Uhr den SV Ohlstadt in der Kreisliga 2. Die Zweite anschließend um 16 Uhr den TSV Hohenpeißenberg in der B-Klasse 7. (AK)

