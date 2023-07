MTV-Fußballer starten in die Saisonvorbereitung

Es geht wieder los: nach vier Wochen Verschnaufpause starten die Fußballer des MTV Dießen in die Vorbereitungsphase auf die kommende Saison. Große personelle Veränderungen gibt es nicht.

Die abgelaufene Saison 2022/2023 war für den MTV Dießen mit dem Durchmarsch der Ersten in die Kreisliga und dem Aufstieg der Zweiten in die B-Klasse sehr erfolgreich. In der ersten Juliwoche sind die Herren nun nach einer vierwöchigen Pause schon wieder in die sechswöchige Vorbereitung auf die neue Saison 2023/2024 gestartet.

Personelle Veränderungen gab es in diesem Sommer weit weniger als im vergangenen Jahr. Die Mannschaft, die den zweiten Aufstieg in Folge geschafft hat, blieb komplett zusammen und wurde mit drei Rückkehrern weiter verstärkt. Lukas Frank, Jan Verhülsdonk und Vincent Vetter spielen ab sofort wieder für das Team vom Ammersee.

Auf den MTV Dießen warten im veränderten Ligamodus auch ein paar neue Gesichter

In der kommenden Saison im veränderten Ligamodus trifft die Erste in der Kreisliga 2 sowohl auf alte Bekannte und als auch auf neue Gesichter. Wie im vergangenen Spieljahr qualifizieren sich die ersten drei von insgesamt acht Mannschaften für die Meisterrunde im Frühjahr. Dies gilt auch für die Zweite, die in der B-Klasse 7 gegen drei Erste und vier Reserve-Mannschaften spielt. Die übrigen fünf Teams spielen nach der Winterpause jeweils in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

„Unser Ziel ist es, mit beiden Mannschaften oben mitzuspielen und uns möglichst für die jeweilige Aufstiegsrunde zu qualifizieren“, will Philipp Ropers auch als doppelter Aufsteiger wieder mutig in die Saison gehen.

„Wir haben uns in der vergangenen Saison auf und neben dem Platz optimal entwickelt“, blickt sportlicher Leiter Alexander Neiser zufrieden zurück. „Darauf möchten wir in der neuen Saison aufbauen und uns in allen Bereichen weiter verbessern“, schaut Abteilungsleiter Ludwig Schranner motiviert nach vorn.

Vier Vorbereitungsspiele und die Teilnahme am Pokal stehen für den MTV Dießen auf dem Programm

Dafür stehen in den sechs Vorbereitungswochen neben zahlreichen Trainingseinheiten auch vier Vorbereitungsspiele und die Teilnahme am Pokal auf dem Programm. Die MTV-Herren wollen ihren Weg mit jungen Dießener Spielern auch in der Kreisliga so erfolgreich wie möglich weitergehen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch