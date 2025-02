MTV-Fußballer starten in die Winter-Vorbereitung

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu. Die Herren des MTV Dießen sind schon Ende Januar wieder in die siebenwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde in der Kreisliga gestartet.

Für MTV-Spielertrainer Philipp Ropers ist klar: „Wir müssen im Training und in den Spielen einiges besser machen, um die Kreisliga zu halten. Dafür wollen wir in der Vorbereitung den Grundstein legen.“ Externe Ab- oder Zugänge gab es wie im vergangenen Winter bewusst nicht. Dafür rücken nach Daniel Karthe im Sommer nun mit Toni Ettenhuber und Marc Lachera zwei weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft in die Erste auf. Die Erste steht zur Rückrunde auf dem 14. Platz und muss einige Ränge gutmachen, um wieder direkt oder über die Relegation in der Kreisliga zu bleiben.

Die Zweite liegt in der B-Klasse nach der Hinrunde auf dem sechsten Platz im Mittelfeld der Liga mit viel Abstand nach unten und noch mehr nach oben. „Wir wollen mit der Ersten erneut die Kreisliga halten und mit der Zweiten eine möglichst gute Rückrunde in der B-Klasse spielen. Beide Teams werden stark genug sein, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt der sportliche Leiter Alexander Neiser vor dem Start in die Vorbereitung.

Dafür stehen in den sieben Vorbereitungswochen neben zahlreichen Trainingseinheiten insgesamt fünf Vorbereitungsspiele und am letzten Februar-Wochenende auch wieder das dreitägige Trainingslager in Miesbach auf dem Programm. (AZ)