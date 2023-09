Dießen: MTV-Herren verlieren erneut ein Auswärtsspiel

Wieder kehrt die Erste des MTV Dießen ohne Punkte von einem Auswärtsspiel zurück. Diesmal hatte der TSV Peiting die Nase vorn.

Trotz früher Führung verlor die erste Mannschaft des MTV Dießen am vergangenen Samstag auswärts klar mit 1:4 beim TSV Peiting und kassierte damit schon die vierte Niederlage in Folge.

„Wir haben uns in einigen Bereichen verbessert, insgesamt aber trotzdem verdient verloren“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Dabei begann die Begegnung für das Team vom Ammersee noch optimal. Anders als in den bisherigen vier Ligaspielen, in denen die Dießener jeweils einem Rückstand hinterherlaufen mussten, gingen sie diesmal nach nur wenigen Minuten durch Raphael Anklam mit 1:0 in Führung.

Gastgeber TSV Peiting gleicht schnell aus und geht dann in Führung

Der Treffer gab jedoch eher den Gastgebern Auftrieb, die schnell den Ausgleich erzielten und die Partie noch vor der Pause drehten. Nach der Pause versuchte der MTV viel, gelingen wollte jedoch wenig. Anders beim TSV, der Mitte der zweiten Halbzeit und in der Nachspielzeit noch zwei weitere Tore zum 1:4-Endstand nachlegte.

„Wir machen weiter und wollen zu Hause endlich wieder gewinnen“, schaute Ropers schon auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Altenstadt.

Die zweite Mannschaft des MTV erkämpfte sich einen Tag später ein gerechtes 1:1-Unentschieden auswärts beim TSV Feldafing und empfängt am nächsten Sonntag den SV Lichtenau Weilheim.