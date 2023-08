MTV kämpft daheim gegen Mitaufsteiger Unterammergau um Sieg

Die Fußballer des MTV Dießen wollen in der Kreisliga den zweiten Saisonsieg gegen Unterammergau einfahren. Die Teams trafen in der vergangenen Saison bereits aufeinander.

Nach der knappen Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende will die erste Mannschaft des MTV Dießen am kommenden Sonntag ab 14 Uhr zu Hause gegen den WSV Unterammergau unbedingt wieder gewinnen. „Wir haben trotz der Niederlage gute Ansätze gezeigt und wollen diese diesmal auch wieder in Punkte ummünzen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.

In der vergangenen Spielzeit konnte der MTV in der Aufstiegsrunde den direkten Vergleich mit vier Punkten aus zwei Duellen für sich entscheiden, musste dem WSV aber aufgrund der Bonuspunkte aus der Vorrunde den Vortritt für den direkten Aufstieg in die Kreisliga lassen und qualifizierte sich über die Relegation.

Dießen und Unterammergau haben je einen Sieg und eine Niederlage

Beide Mannschaften sind nun jeweils mit einem Sieg am ersten und einer Niederlage am zweiten Spieltag in die neue Saison gestartet. Das Team vom Ammersee will im zweiten Heimspiel nun auch den zweiten Heimsieg. „Wir haben stark trainiert und werden alles geben, um unser Heimspiel für uns zu entscheiden“, gibt Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.

Die zweite Mannschaft des MTV hatte ein spielfreies Wochenende und will diesen Sonntag ab 16 Uhr gegen die Reserve des SV Wielenbach ebenfalls drei Punkte erspielen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch