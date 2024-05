Dießen

vor 38 Min.

Münsterkonzert: Musiker nehmen den Zuhörern etwas die "Erdenschwere"

Plus Die Künstler binden das Publikum bei ihrem Auftritt im Marienmünster in Dießen in den Auftritt mit ein. Es ist eine Mischung aus echter bairischer Musik, Kabarett und Kirchenmusik.

Von Andreas Frey

Bei einem „Theatrum sacrum“, einer szenisch belebten Andacht der Barockzeit, rückt oft das wechselnde Altarbild in den Fokus. Anders gestaltete sich die Belebung beim Münsterkonzert in Dießen: Hier sorgten Vorträge kleiner Geschichten, Mitsing-Passagen und kurze Jodler für Lebendigkeit. Das Trio der Protagonisten wurde angeführt von Monika Drasch.

Echte bairische Musik, Kabarett, dazu eine etwas freche Art: Es gibt kaum etwas, das man der Niederbayerin nicht zutraut. Aber seit mehreren Jahren ist die 58-Jährige auch in der Kirchenmusik aktiv – wobei es immer noch ein wenig ungewohnt wirkt, wenn dieses ernste Genre mit bunten Haaren und bunter Geige vorgetragen wird. Das erste Instrument, das die rund 130 Besucher zum „Theatrum sacrum“ erahnen konnten, war freilich der Dudelsack. Drasch spielte einen haarfeinen Schnarrton, über dessen Klang Bariton Martin Danes in den Altarraum schritt: „Salve Regina“ erklang es würdevoll, mit einem Sologesang nahe an der Gregorianik. Und auch die weiteren Gesänge richteten sich oft an Maria, passend zum Marienmonat Mai.

