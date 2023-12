Dießen

vor 17 Min.

Musik-Event in den Dießener Seeanlagen findet 2024 nicht mehr statt

Das Musikfestival "Kultur am See" (das Bild stammt von 2019) wird nicht mehr in den Dießener Seeanlagen stattfinden.

Plus Neunmal gab es in Dießen eine sommerliche "Kultur am See" mit Live-Musik und mehr. Jetzt verkündet Veranstalter Johannes Dornhofer das Aus für die Veranstaltung.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Die "Kultur am See" in den Dießener Seeanlagen ist Geschichte: Nach neun solchen Veranstaltungen wird es 2024 keine Neuauflage der Freiluft-Musikfestivals mehr geben. Das hat Veranstalter Johannes Dornhofer jetzt mitgeteilt. Welche Gründe dafür den Ausschlag geben, erläuterte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Für Dornhofer liegt es demnach vor allem an der Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung in Dießen. "Seit der neuen Wahlperiode ist die Kommunikation schlecht geworden", meint der Veranstalter mit Blick auf das Rathaus. In einer Mail an die Sponsoren schreibt Dornhofer, neben den finanziellen seien auch die organisatorischen Rahmenbedingungen "in der Zusammenarbeit mit der Markt Dießen so schlecht geworden, dass hier eine verlässliche Arbeit nicht mehr möglich ist". Zwar habe ihn beispielsweise der Kulturreferent des Gemeinderats, Michael Lutzeier, sehr unterstützt, so Dornhofer weiter, aber: "Am Ende sind es vor allem Entscheidungen, die die Spitze der Marktgemeinde trifft."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen