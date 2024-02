Dießen

Musiker Jörg Erb: Warum einige seiner Lieder klingen wie in Trance

Plus Immer wieder gelingt es AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck, mit Musikgrößen ins Gespräch zu kommen. Mit Jörg Erb hat er sich über dessen aktuelles Album unterhalten.

Von Michael Fuchs-Gamböck

In Düsseldorf geboren, im Schwäbischen gelandet, Umweg über Westfalen, jetzt in Hamburg gestrandet. Mit 63 Jahren. „Und dort auch ein Zuhause gefunden - obwohl ich hier gar nicht leben wollte“, schmunzelt Jörg Erb. „Aber was macht man nicht alles, der Liebe wegen. Und wenn die Herzdame nun mal hier einen gut bezahlten Job als Lektorin bei einem großen Verlag angeboten bekommt, nun denn, ich glaube nicht an Zufälle“, meint der Viel-Gereiste. „Nur an Bestimmung. Also glaube ich eben an die Hansestadt als neues Zuhause.“

Auch dass er irgendwann Musik auf Tonträger pressen lassen würde, ist eher ein merkwürdiger Umweg zum eigentlichen Sinn im Dasein von Jörg Erb. „Dabei wurde ich in der Schule gefragt, was ich beruflich machen wollte. Da habe ich geantwortet: „Ich werde Bob Dylan.“ Nicht etwa lediglich ein schnöder Sänger“, lacht der introvertierte Mann schallend. „Wenn Musikant, dann aber bitte Bob Dylan.“

