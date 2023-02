Musiksalon Dießen: Auftakt der Konzertreihe 2023 mit Albie Donelly

Es geht wieder los. Im März startet die Konzertreihe im Dießener Musiksalon. Zum Auftakt ist "Mister Supercharge" Albie Donelly im Wirtshaus am Kirchsteig zu Gast.

In einem Monat ist es so weit: Die Konzertreihe im Dießener Musiksalon startet erneut. Der Vorverkauf für das erste – außergewöhnliche – Konzert, das im Wirtshaus am Kirchsteig stattfindet, läuft bereits.

"Albie Donelly, auch bekannt als 'Mister Supercharge' ist für mich ein Paradebeispiel, wie unterhaltsam Jazz ist", beschreibt Michael Lutzeier den Musiker, der den Auftakt des Musiksalons 2023 gibt. "Die Musik ist mitreißend und soulful, irgendwo zwischen Rock 'n' Roll, Blues, Soul und Jazz angesiedelt, und wer Albie kennt weiß, dass kaum ein Wunsch unerfüllt bleibt. Das trifft sich gut, denn an diesem Wochenende habe ich Geburtstag", schwärmt Lutzeier. Wenn der in Liverpool geborene Saxofonist und Sänger Albie Donnelly nach Dießen kommt, werde man erleben, wie sich höchstes musikalisches Können mit umwerfendem Entertaining vereinigt.

Donnelly startete seine Karriere als Studiomusiker in London mit Bob Geldof & the Boomtown Rats. 1973 gründete er seine Band Supercharge und ging für Chuck Berry, B.B. King, und Queen auf Tour und trat im Hyde Park vor 100.000 Zuschauern auf.

Seitdem ist er in ganz Europa mit Supercharge erfolgreich, und zahlreiche Tourneen in Europa und Australien folgten. Als Frontman, der bluesigen Gesang mit souligen Sax-Licks verbindet, hat Donnelly die Tradition von Junior Walker und King Curtis fortgesetzt und weiterentwickelt.

Albie Donelly liebt Auftritte in kleinen Clubs

Neben den großen Tourneen liebt Albie Donnelly die intime Atmosphäre der kleinen Clubs. Mit Big 3 hört und erlebt man die Vollblutmusiker Uwe Petersen an den Drums und Horst Bergmeyer mit "fetten Orgel-Sounds und stampfenden Rhythmen seines Blues- und Boogie-Woogie Pianos".

Big 3 präsentiert im Wirtshaus am Kirchsteig eine außergewöhnliche und attraktive Variante von Jazz, Blues und Rock 'n' Roll, mit der sie ihr Publikum absolut faszinieren. Mit seinem Mal kraftvoll rohen, dann wieder sanft und zärtlich schmeichelnden Saxofon, seiner markanten Stimme und seinem britischen Humor zieht Albie Donelly sein Publikum immer wieder in seinen Bann. Authentisch und voller Power hat bei Big 3 der Rock 'n' Roll nicht nur Rhythmus, sondern auch Soul.

"Mit Saxofon, Rauschebart und Sonnenbrille ist Albie Donnelly ein absoluter Supercharger", so Lutzeier. "Mr Supercharge an his Big 3" sind am Freitag, 17., und Samstag, 18. März, ab 20 Uhr im Wirtshaus am Kirchsteig in Dießen-St. Georgen zu sehen und zu hören. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Karten gibt es telefonisch unter der Nummer 08807/9463185 oder per nach einer E-Mail an ganzleichtzumerken@yahoo.com oder direkt zum Abholen im Wirtshaus am Kirchsteig und im Internet unter www.musiksalon-diessen.de. (AZ)