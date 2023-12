Musikschule Dießen: Jubiläumsjahr geht stimmungsvoll zu Ende

Die Musikschüler spielen in der Carl-Orff-Schule und der Chor "Cäcilia Nova" singt in der Winterkirche: So klingt das Jubiläumsjahr der Dießener Musikschule aus.

Mit zwei Konzerten bereicherte die Musikschule Dießen das klangvolle dritte Adventswochenende in Dießen und bescherte allen Beteiligten und Zuhörern somit einen stimmungsvollen Abschluss des 40. Jubiläums der musikalischen Bildungseinrichtung: Bereits am Samstag brachten zahlreiche Musikschüler beim traditionellen Weihnachtskonzert das Foyer der Carl-Orff-Schule zum Klingen, am Sonntag lockte das Adventskonzert des Musikschulchors „Cäcila Nova“ viele Freunde der Chormusik in die Winterkirche St. Stephan, berichtet die Musikschule.

Zahlreiche kleine Premieren gab es beim Schülerkonzert: So trat die neue Gitarrenlehrerin Gabriele Riemann erstmals mit ihrer neuen Gitarrenklasse auf. Alle Schüler hatten fleißig geübt und waren freudig bei der Sache. Geigenlehrerin Mari Suesmasa spielte mit ihrem neuen Streichquartett - drei Geigerinnen (Carla Demmin, Isabella Salomone, Mari Suemasa) und eine Cellistin (Marlene Demmin) – weihnachtlich auf. Ein charmantes Ensemble, dem man eine gemeinsame musikalische Zukunft wünscht. Engagiert mit dabei war auch der junge Klarinettist Anatol Kretschmann aus der Klasse von Schamsi Bauknecht, der sich mit ausdrucksvoll vorgetragenen Solostücken in die Herzen der Zuhörer spielte.

Ein Urgestein der Dießener Musikschule und sein begabter Schüler

Zum Urgestein der Musikschule Dießen gehört Flötenlehrer Martin Jung. Er bildete in den vergangenen Jahrzehnten Generationen von Musikschülern an der Flöte aus. Einige von ihnen sorgten mit ihrem Instrument bei vielen Musikschulkonzerten für große Begeisterung. Dies gelang beim diesjährigen Weihnachtskonzert auch Jungs Schüler Martin Steininger (Altflöte), der als jüngster Musiker auch im Musikschulorchester mitspielt. Für eine anspruchsvolle Sonate des Komponisten William Croft, die Martin Steiniger gemeinsam mit seinem Lehrer vortrug, bekam er großen Applaus. Viele Familien werden sich also auch in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum über ihre musikbegeisterten Kinder freuen können. Oder wie Hanni Baur, die Vorsitzende des Musikschulvereins, bestätigte: „Jeder Euro, den Sie in die musikalische Ausbildung ihrer Kinder investieren, ist gut investiert.“

Gut investiert war auch die wunderbare abendliche Stunde, die zahlreiche Freunde der Chormusik am Sonntag Seite an Seite in der voll besetzten Winterkirche St. Stephan verbrachten: Der Musikschulchor „Cäcilia Nova“ unter der Leitung von Fridolin Zimmer berührte mit dem wundervoll dirigierten, vom Orchester einfühlsam begleiteten und vom Chor großartig gesungenen „Oratorio de Noel“ von Camille Saint-Saens (1835-1921) zutiefst die Herzen. Ein besonders schönes Hörerlebnis war es auch, dem "Impromptu Caprice" von Gabriel Pierné (1863-1937), in der Interpretation des jungen Harfenisten und Gastsolisten Felix Hahn aus Weilheim zu lauschen. Mit beglückenden Christmas Carols von John Rutter verabschiedete sich „Cäcilia Nova“ klangvoll in ein sicher kreatives und spannendes neues Chor-Jahr. (AZ)

